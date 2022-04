Miku apunta al Bilbao Athletic-Deportivo

Miku está en la recta final de la recuperación de la rotura de fibras que se produjo en los últimos minutos del partido ante el Racing de Ferrol. El delantero ya se entrenó con el grupo y tiene opciones de entrar en la lista de convocados para jugar el domingo en Lezama ante el Bilbao Athletic a partir de las doce de la mañana.

El venezolano se ha perdido dos jornadas de liga, ante el Celta B en Balaídos y en Riazor frente al Rayo Majadahonda. Futbolista importante para Borja Jiménez, el hecho de que venga de un par de semanas parado hace que, si viaja a tierras vascas, empiece el duelo en el banquillo.

En la parcela ofensiva, el técnico recupera a Quiles después de cumplir un partido de sanción. Donde siga con problemas es en el lateral derecho. Victor García no termina de recuperarse de un edema óseo, mientras que Trilli ha estado trabajando en solitario sobre el césped de la ciudad deportiva pero sin llegar todavía a dar el paso de trabajar con el grupo. Ante esta situación, Villares se mantendrá en esa demarcación.

En el vestuario son conscientes de que el objetivo es llegar en la mejor forma posible al play off de ascenso. Borja Granero habla de esas eliminatorias y de no verlas como un mal menor: “Para mí tiene un valor de la Virgen. Sí que es cierto que teníamos una posición ventajosa, por lo que ahora parece que el play off está mal. Y esa visión la tenemos que empezar a cambiar. Si no tenemos la humildad, si nos toca jugarlo y pensamos que es poco para nosotros o que merecemos más, ya vamos perdiendo. Hay que tener ilusión y hambre. Y repito ilusión porque el play off no es algo menor, te abre las puertas del fútbol profesional”