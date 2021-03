Miku analiza las diferencias entre Fernando Vázquez y Rubén de la Barrera

El Deportivo está haciendo una mala temporada y ya se han sentado en el banquillo de Riazor dos entrenadores, Fernando Vázquez y Rubén de la Barrera. Los números indican que el primero le sacó más rendimiento al grupo. Vázquez fue el que inició el curso, hizo la pretemporada y toda la primera vuelta, mientras que Rubén de la Barrera llegó en pleno mes de enero.

En su rueda de prensa de esta mañana, Miku analizó algunas de las diferencias entre ellos: “Con Rubén el equipo tiene unos automatismos diferentes a Fernando, que requieren su tiempo. No soy quién para juzgarlos. Sí puedo decir que son diferentes. Fernando es un entrenador con mucha experiencia pero con una forma de entrenar de hace tiempo, que tenía muy arraigada. Le ha ido bien y no iba a cambiar. Rubén de la Barrera es de la nueva escuela”.

Miku se ha ganado la confianza del actual preparador. El delantero fue el último en incorporarse a los entrenamientos tras superar sus problemas físicos pero fue el elegido para ser la referencia ofensiva contra el Pontevedra. El venezolano lleva un curso con varios problemas físicos. El futbolista entona el 'mea culpa': “Estoy triste porque si repasamos mi carrera metía al año 70 partidos sin lesiones. ¿La causa? Vine prácticamente sin hacer fútbol en seis meses, gimnasio y correr. A los dos días empecé con el grupo y tenían ventaja. Me lesioné y por mi culpa tuve una recaída porque quise volver demasiado pronto, tuve una recaída fuerte y casi me rompo el tendón”

El Deportivo prepara el partido del domingo en Barreiro contra el Celta B con las únicas dos bajas seguras de Derik, operado de una rotura del tendón de Aquiles, y Celso Borges, con una rotura de fibras en los isquiotibiales que ya le impidió estar disponible en el duelo contra el Pontevedra en Riazor.