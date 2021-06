Miki Villar no tiene ninguna oferta del Deportivo

Miki Villar es uno de los nombres del mercado de verano. Después de su gran temporada en las filas del Compostela, el atacante está libre y se le ha relacionado con varios equipos, entre ellos el Deportivo. El gallego se muestra halagado porque su nombre se vincule a clubes como el coruñés, pero acalara que no tiene ninguna propuesta en firma desde Riazor: “Cuando se te relaciona con estos equipos es un orgullo, pero, al final, como no hay nada firme, es todo humo, no le doy muchas vueltas. Ilusiona pero si no hay nada firme, no sirve de nada”, indicó el propio Miki Villar en una entrevista en Deportes COPE Santiago.

El extremo sí tiene en su poder la oferta de renovación del Compostela, pero ha dejado claro a sus dirigentes que no tiene que pensar bien en su futuro: “Para mi va a ser un verano bastante largo. No tengo nada pensado. Estoy bastante tranquilo. Va a ser largo el verano para intentar no equivocarme o equivocarme lo menos posible”.

POCOS MOVIMIENTOS

Hasta el momento, el Deportivo ha cerrado pocos movimientos de cara a la campaña 21-22. Hizo oficial la salida de Nacho González. El club blanquiazul se acogió a una cláusula en su contrato para poner fin a su estancia en A Coruña. Además, Adri Castro tendrá ficha del primer equipo, igual que el portero Pablo Brea. En estos momentos, hay 19 jugadores con contrato en vigor. La idea del club es rebajar el gasto de la plantilla con respecto al pasado ejercicio, por lo que deberá llegar a acuerdos con varios futbolistas para encontrarles una salida o negociar una rebaja salarial. En las últimas horas, el Deportivo comunicó que Juan Giménez se incopora como adjunto al secretario técnico Carlos Rosende para sentar las bases de un proyecto que tendrá como objetivo el ascenso a Segunda División.