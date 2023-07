Mikel Balenziaga: “El cuerpo me pedía un reto de esta magnitud”

A sus 35 años y con 278 partidos en Primera División, Mikel Balenziaga afronta ahora el reto de competir en Primera RFEF con el Deportivo de La Coruña con la máxima ilusión y con el objetivo claro de devolverlo al fútbol profesional. “Lo que me motiva es sobre todo el reto que hay para este año, pero también a largo plazo en el club. Hay una ambición y una ilusión que la he sentido desde el primer momento, incluso antes de fichar. Es verdad que llevo una trayectoria muy larga y en este momento lo que me pedía el cuerpo era un reto de esta magnitud, un reto muy especial, jugar en el Deportivo de La Coruña y con ganas de devolver al Dépor a donde se merece”, explicó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El lateral izquierdo aseguró que la masa social que tiene el club herculino fue un factor valioso para él, a la hora de tomar la decisión de sumarse al proyecto blanquiazul. “Para mí, es muy importante el sentido de pertenencia que tiene toda la afición y toda la gente de A Coruña con el club. Es un club histórico, un club grande en el que todos queremos que esté donde se merece y para mí es un reto muy muy grande el poder ser un equipo ganador y el poder ir sumando puntos cada semana.Yo vengo de un equipo que ese sentido de pertenencia lo tenemos desde pequeñitos y la verdad es que en España no hay muchos equipos como el Dépor, que desde fuera se vean así, que llenen el campo estén en la categoría que estén. Eso para un jugadro es importantísimo”, declaró el zaguero, que firmó por una temporada.

El defensor vasco, ex del Athletic de Bilbao, valoró muy positivamente el “vestuario” que ya tiene el cuadro deportivista. “Me he encontrando con un vestuario y unos compañeros que me han acogido de maravilla. Creo que vamos a tener un muy buen vestuario. Y luego, también me he encontrado un club que no tiene ninguna envidia de todos los clubes en los que he estado. Creo que es un gran club, un equipo histórico y es lo que veo día a día en todos los lados en los que estoy”.

Balenziaga aseguró también que, en cuanto el nuevo director deportivo Fernando Soriano se puso en contacto con él, no tuvo dudas. “Antes de venir hablé con gente pero es verdad que no tuve que pensármelo mucho. Desde que se hizo esa llamada de Fernando en mi cabeza se encendió algo, que creó mucha ilusión, era un proyecto muy ambicioso y no fue difícil decir sí al Dépor”, finalizó.