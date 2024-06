Mesa de análisis del Deportivo: plantilla, objetivos, fichajes, cantera

LIAÑO

"A priori no contaba con el fichaje de un portero, porque entonces no tiene sentido la incorporación de Puerto. Pero lo puedo dar por válido pero no era una de mis prioridades"

"Un medio con jerarquía. La Segunda es muy larga y se necesita de la participación de más jugadores. Hacen falta más hombres en el medio para dar solidez al equipo"

ARTURO LEZCANO

"Team Mario Soriano. Que vuelva. Después de su temporada, la cantidad de minutos en un equipo como el Eibar, merece un puesto en el equipo"

"Parece que ahora se cuenta con la cantera con un recurso"

UXÍO DA PENA

"La posición de delantero es básica. Irse a un perfil con bagaje goleador en la categoría"

"El resultado de esta temporada ha sido tan bueno a nivel defensivo que es difícil decidir si un central vale o no y les van a dar el beneficio de la duda. A Barcia lo mantendría. Acierta Soriano"