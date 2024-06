Mesa de análisis del Deportivo: "Jugadores con experiencia y los que aprietan desde Abegondo"

11.000 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA

Brizzola: "Una locura. Es un poco la euforia de tanta gente joven, de gente que no ha visto al Dépor en Europa y todo el mundo se apunta. Una alegría"

Uxío y el precio de los abonos: "No pondría la mano en el fuego y podrían aprovechar para ganar más dinero. Subirlo un poco no pasa nada pero el mayor activo del Dépor no son los abonos, son sus abonados, la gente"

?? Casi once mil personas en lista de espera para ser socias del Deportivo en la temporada 24/25

??? El club terminó el curso pasado con 28.346 socios.

?? Consulta todos los datos ??https://t.co/ExGS1P0XZ0 — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) June 5, 2024





PRÓXIMO PROYECTO

Uxío: "Proyecto a largo plazo con la gente de Abegondo, pero hay que combinar a jugadores con experiencia con los que apretan desde atrás. El espejo es Osasuna. Oportunidades, van entrenando en la convocatoria, dándoles minutos y, al final, acaban siendo jugadores del primer equipo"

Liaño: "El hecho de laminar a la cantera y fichar gente de fuera no es garantía de nada. No soy tan tonto de pensar que el futuro pasa solo por Abegondo. No todos los años aparecen Mella o Yeremay. Daría continuidad a lo de este año. Gente como Parreño, Pablo Vázquez o José Ángel le dan cuerpo al equipo"

FICHAJES

Uxío: "La portería con Parreño está bien cubierta pero si no se cuenta con Éric, un portero. Un lateral izquierdo, dos medios centros y dos futbolistas de ataque"

Brizzola: "Portería cubierta, quizá un suplente que compita más. Lateral izquierdo, uno o dos medios centros, con un sustituto para José Ángel. Arriba hace falta gol. Un delantero con gol en Primera o Segunda División. Y algún jugador de banda"

Liaño: "Un central titular para acompañar a Pablo Vázquez. Un lateral izquierdo titular. Un medio centro de jerarquìa. Un delantero para compatibilizar con Barbero y un jugador de banda"

OBJETIVO

Brizzola: "Mantenerse sin sobresaltos mirando hacia arriba"

Uxío: "Play off"

Liaño: "Posiciones medias que, a poco que te vaya bien, te permitirá jugar play off"