Mercado de invierno: el Dépor necesita liberar fichas

Quedan menos de dos meses para que abra el mercado de invierno y el Deportivo necesitará liberar fichas si quiere reforzar su plantilla. El mercado de verano terminó con las 24 licencias cubiertas, por lo que antes de entrar necesita dejar salir.

El club planea moverse en el primer mes del año 2023 para hacer algunos cambios en el plantel y poder afrontar con más garantías la parte decisiva de la temporada. Tras once jornadas, ya ha cambiado de entrenador (cesaron a Borja Jiménez y ficharon a Óscar Cano) y están fuera incluso de la zona de play off, a cinco puntos del Córdoba, actual líder del grupo. Son ya tres campañas fuera del fútbol profesional y hará falta un impulso para lograr el ansiado ascenso.

En la rampa de salida estarán jugadores que no están teniendo el protagonismo esperado. Uno de ellos está siendo Ibai Gómez. Llegó a A Coruña para aportar calidad y talento de un futbolistas con amplia experiencia en Primera División pero que apenas está contando. Sólo acumula 185 minutos. Yeremay es otro futbolista que apenas ha pisado el césped. Estrena ficha con el primer equipo pero le está costando hacerse un hueco. Sin minutos están Retu y Granero, aunque el central está teniendo muchos problemas musculares y apenas ha podido estar a disposición del entrenador.

En cuanto a llegadas, hay varias demarcaciones que se analizan para ver opciones de fichajes. Se avecinan semanas intensas en la Plaza de Pontevedra. De todos modos, Óscar Cano todavía no quiso abordar abiertamente el tema la semana pasada: “Estoy seguro de que la dirección deportiva está valorando el rendimiento de nuestros jugadores y dónde está el margen de mejora pero si te soy honesto no hemos hablando de jugadores con opciones de incorporar. Ahora mismo no sería bueno”