El mercado de invierno del Deportivo

Queda poco más de un mes para que se abra el mercado de invierno. En enero, los equipos pueden reforzar sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada. El Deportivo no está logrando los resultados esperados y la opción de darle una vuelta al equipo es vista como una posibilidad necesaria para intentar revertir la crítica situación en la que están los blanquiazules, con sólo cuatro victorias en catorce jornadas, a siete puntos del play off y a nueve del ascenso directo.

El mercado de invierno no es sencillo. Jugadores que no están teniendo muchos minutos en sus equipo o tirar de talonario para incorporar nombres que estén siendo importantes en sus clubes. A eso se le añade el nulo período de adaptación, ya que la competición se pone en marcha ya el 4 de enero, cuando el Dépor se enfrentará a la Real Sociedad B.

En su cuarta temporada en la tercera división del fútbol español, repasamos los fichajes realizados.

TEMPORADA 20-21

Con Richard Barral como Director Deportivo, ABANCA ya había hecho un enorme desembolso en verano aguantando a futbolistas como Uche, Keko Gontán o incluso Rolan, que se marchó ese mes de enero. Llegó Raí libre tras desvincularse del Zaragoza y, tras fracasar otras operaciones, se decidió subir al primer equipo a Villares y Rayco, que como superaban los 23 años no podía alternar ambos equipo. Raí fue titular en diez partidos de trece posibles. Villares se asentó en el primer equipo y hoy es indiscutible en el once y uno de los capitanes. Rayco y Raí dejaron el club ese verano

?? Esta é a rolda de prensa de presentación de Raí esta mañá na Cidade Deportiva de Abegondo: https://t.co/8acSm2S8RFpic.twitter.com/z7Z0b9KCe6 — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 27, 2021





TEMPORADA 21-22

Con Carlos Rosende como secretario técnico, el Dépor fue campeón de invierno y se decidió que no hacían falta muchos movimientos. Llegó Álvaro Rey, que no dio el rendimiento esperado. Solo fue titular en tres partidos y marcó un gol. Ya fuera del mercado de enero, el Dépor, ante las bajas en el lateral derecho, firmó a Antoñito en el mes de abril. Estaba libre y se convirtió en titular para Borja Jiménez. Álvaro acaba su etapa al final de esa campaña y Antoñito renovó un curso más

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





TEMPORADA 22-23

El equipo no estaba dando el rendimiento adecuado y ya se había cambiado de entrenador. Cese de Borja Jiménez y llegada de Óscar Cano. Rosende acudió al mercado y se hicieron cinco fichajes: Saverio, Lebedenko, Arturo, Pepe Sánchez y Lucas Pérez. El de Monelos hizo un enorme esfuerzo por regresar a su ciudad, bajó de Primera a Primera RFEF. Del resto, el que más jugó fue Lebedenko. El lateral ucraniano llegó del Lugo y fue titular en 14 de 20 partidos, entre ellos la eliminatoria contra el Castellón. Saverio entró en el once inicial en 5 encuentros de 20; Pepe Sánchez, en cinco de trece; por Arturo se pagó traspaso al Sanse pero apenas tuvo minutos. 163 minutos en 17 encuentros. Excepto Lucas, el resto ya no está en la entidad coruñesa.

Lucas debutó con un doblete ante Unionistas

FERNANDO SORIANO

El actual Director Deportivo también habló del mercado que viene, que se abre el próximo 1 de enero. El pasado 15 de noviembre, en una entrevista en Deportes COPE Coruña, reconoció que siempre está atento a ese mercado, pero que todavía no había hecho movimientos con ningún representante.

En este link puedes escuchar la entrevista completa: https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/deportes-coruna/audios/deportes-cope-coruna-15-11-2023-1530-20231115_2396764

Audio