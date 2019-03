“La mentalidad de agrupar tantos partidos puede haber perjudicado”

Vicente Gómez fue el protagonista en el regreso a los entrenamientos del Deportivo de La Coruña. Analizó el empate contra el Alcorcón del pasado lunes y confesó que la ansiedad pudo influir en el tramo final del encuentro. “Veo más sensación de que quieres agradar en casa y uno acaba precipitándose un poco, tirando de corazón. Teníamos un ritmo muy alto para intentar ponernos por delante y luego no supimos darle al partido el cambio de ritmo que requería”, comentó.

El mes de marzo ha sido presentado como clave en la lucha por el ascenso porque el equipo herculino disputará tres partidos consecutivos como local. “Es cierto que quizás esa mentalidad de agrupar tantos partidos, que los vamos a ganar o hay que ganarlos puede haber perjudicado a tener esa ansiedad de querer cerrarlo todo mucho antes y quizás hay que tomar un poco más de tranquilidad y centrarse solo en el partido siguiente”.

Vicente Gómez reconoció también que le había sorprendido no tener presencia en el once inicial en los últimos encuentros. “A lo mejor me sorprendió un poco el no jugar. Vengo a aportar lo máximo de mí y si ahora me toca aportar desde el banquillo, no se me caen los anillos por hacerlo, soy un obrero más y haciendo el partido de la forma que entré el otro día y en Málaga, seguramente me irá viendo cada vez mejor e intentar entrando poco a poco”, concluyó.