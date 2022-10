El mensaje de Mario Soriano y Edu Sousa: "paciencia"

Tras el empate sin goles en el Cerro del Espino, Mario Soriano y Edu Sousa comparecieron en la sala de prensa para pedir paciencia con el trabajo diario del Deportivo de La Coruña. El 'Joker' comenzó aplaudiendo el equipo titular presentado por Borja Jiménez. “Con la alineación creo que ya se ha notado que queríamos salir a ganar, pero no hemos podido conseguir los tres puntos porque no hemos marcado y que hay que pensar en el fin de semana que viene, valorar este punto y hacerlo bueno el próximo domingo, dar un golpe encima de la mesa contra el Linares”.

El centrocampista hizo también referencia a que en el curso pasado a estas alturas, el club herculino sumaba solamente un punto más. “Al final hay que tener paciencia. Esto es una liga muy larga, hasta mayo o abril no se va a ver nada exacto. Tenemos que tener tranquilidad y sobre todo paciencia porque las cosas van a salir. El año pasado conseguimos al principio casi lo mismo, un poco más, pero mira lo que le pasó al Racing de Santander, que empezó muy mal y cómo acabó”.

Edu Sousa, tras su debut, se mostró muy feliz en el plano personal, asegurando que había cumplido “un sueño”. “Lo puedo resumir en muy poquitas palabras y es un sueño cumplido. No sé si alguna vez habéis cumplido un sueño, pero si lo habéis cumplido, sabéis de lo que hablo”.

El guardameta pontevedrés, de 31 años, quiso lanzar también un mensaje sosegado de paciencia. “Evidentemente en esta vida tenemos que ser todos muy comprensibles con todo el mundo. Se entiende que la afición, que todos queramos, porque nosotros también queremos, ganar siempre y ganar todos los partidos desde principio de temporada, pero insisto y me cojo un poco a las palabras de Mario, esto es una carrera de fondo y, si en una carrera de fondo, abandonas en el kilómetro 8, lo que es seguro es que no la ganas. Por lo tanto, paciencia, una vez más, y perdonad si es mucha reiteración de este término, pero es lo que hay que tener ahora porque todos queremos lo mismo. Nosotros queremos ganar, vosotros queréis que ganemos, la afición obviamente quiere ganar y esta afición, si en algo es especialista es en no bajarse en el kilómetro 8 y perdurar hasta el 38, 42 o 44. Los ingredientes que veo para que esto salga bien son muy buenos, y son muy positivos. No vamos a dar cabida a los negativos”.