Las mejores frases de Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo

El Consejero Delegado del Deportivo, Massimo Benassi, fue el protagonista en Deportes COPE Coruña. Repasamos las frases que nos dejó

ÓSCAR GILSANZ

“Le estamos muy agradecidos a Óscar. Tuvimos varias conversaciones con él a lo largo de la temporada y estamos muy contentos de cómo ha ido esta etapa y las puertas para él siempre estar abiertas”

“Cuando acaba la temporada nos sentamos y ahí se le comunica la decisión. Y se le presentan al Consejo las alternativas”

“La decisión se toma cuando se acaba la temporada”

OBJETIVO DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

“El objetivo es salir a ganar cada partido”

“Nos gusta hablar con los hechos y el trabajo. Proyectarnos al final no nos gusta. Es un camino, un proceso y hay una planificación. Hay que dar muchos pasos y nunca nos vamos a proyectar al final. Paso a paso pero tenemos claro dónde tiene que estar este club y la exigencia que hay”

¿Pero sois conscientes de que os vamos a medir por estar en esa pelea por ascender? “Por supuesto”

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

“Entiendo perfectamente las críticas pero nuestra responsabilidad es ver por qué las cosas no salen bien. No me gusta personalizar. Soriano es la cabeza visible pero hay un trabajo que involucra a todo el cuerpo técnico, analistas, fisios y toda la secretaría técnica”

“Creo que no se ha fallado en la planificación pero es verdad que del rendimiento de algunos jugadores me esperaba más”

“Hay muchas cosas que influyen. Los jugadores son personas y hay situaciones deportivas y extra deportivas que no se pueden contar. Había muchos jugadores que queríamos probar en Segunda”

PITOS Y QUEJAS DE RIAZOR

“No es bonito, es parte de nuestro trabajo. Sabemos dónde estamos, la exigencia que tenemos y lo asumimos. Como Consejero Delegado, hay que tener responsabilidad para intentar revertirlo. Es el fútbol. No quiero decir que el primer que sufre soy yo pero no se pasa bien”

AUSENCIA DE LENDOIRO EN LA CELEBRACIÓN DE LA LIGA

“Tenemos un profundo respeto por la historia del club y por los que han contribuido a ella. Son muchas personas, no solo Lendoiro. Pensamos que no todos los reconocimientos tienen que materializarse en homenajes. Estamos en otra etapa, mirando hacia delante. Creíamos que etra una celebración para la afición. Ningún consejero estuvo en esos actos pero creemos que era algo por y para el deportivismo”

YEREMAY

“Le llamo el filósofo porque sale y dice lo que piensa”

“La renovación es un trabajo de todos. El sabe el proyecto que hay y el trabajo que hay detrás. Es un proyecto que creo que en el fútbol no hay un proyecto así, con un accionistas tan comprometido y un presidente más comprometido. Es un proyecto que se desarrolla rápido y es un crecimiento que él lo ve. Esta renovación no es la renovación de Yeremay, es la continuidad de un proyecto”