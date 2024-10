Medio cento de deportistas de primeiro nivel participan esta fin de semana no Campionato de España de Surf Open

Dende este venres e ata o domingo a nosa cidade acolle o Campionato de España de Surf Open 2024, na enseada do Orzán, principalmente na contorna da praia do Matadoiro, e que leva o nome de ‘A Coruña King and Queen of the Bay’. “Se hai unha cidade galega que poida acoller esta proba, esa é A Coruña, pois estamos ligada ao océano Atlántico que baña esta enseada do Orzán”, sinalou Inés Rey na presentación do evento. Tamén estiveron presentes o presidente da Federación Galega de Surf, Román Díez, e o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. Acompañaron á alcaldesa o concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, e o concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez.

A rexedora agradeceu a colaboración das diferentes institucións na organización desta competición. “Non só teremos un campionato de primeiro nivel, ao que poderán asistir como espectadores todos os coruñeses e coruñesas, senón tamén unha gran festa do surf con numerosas actividades paralelas, que van desde concertos, gastronomía e comercio a charlas e actividades de concienciación ambiental”, celebrou a alcaldesa.

Durante tres días de competición os participantes loitarán polo título de campión e campioa de España 2024. Ademais, o deportista que durante a fin de semana surfee a mellor onda levará un premio co nome de Tito Fariña, en homenaxe ao pioneiro surfista coruñés falecido hai catro anos. Ademais, o evento contará con diferentes propostas de ocio e gastronomía para complementar a actividade deportiva. Haberá concertos, zona gastronómica e comercial e diferentes actividades que se irán desvelando nas vindeiras semanas.

PROPOSTAS GASTRONÓMICAS E ACTUACIÓNS

O evento divídese en tres zonas: a fonte dos surfistas, onde está a parte deportiva do evento; o paseo marítimo, entre a fonte dos surfistas e a Finca dos Mariño, onde se sitúan as diferentes propostas gastronómicas e comerciais; e a propia Finca dos Mariño, onde se celebran as actuacións musicais. Entre as actividades paralelas previstas haberá charlas sobre a historia do surf en Galicia e sobre o surf adaptado, recollida de lixo nas praias, clases de skate e bautismo de surf para persoas con diversidade funcional e outros obradoiros.

Está prevista a participación de medio cento de deportistas de primeiro nivel nacional (32 homes e 16 mulleres), sendo a delegación máis numerosa a de Galicia con 11 persoas. Tamén participarán oito deportistas de Canarias, 12 do País Vasco e 10 de Cantabria e sete de Asturias. Destaca a presenza do deportista olímpico Andy Criere, principal favorito na categoría masculina xunto a Yago Domínguez (País Vasco) e Luis Díaz (Canarias). Na proba feminina destacan as canarias Lucía Machado e Sol Borelli e a asturiana Enara Palacios. Haberá premios de 800, 500, 300 e 125 euros aos primeiros catro clasificados de cada categoría. Ademais, o trofeo Tito Fariña terá un premio económico de 500 euros.

A asistencia a todas as actividades e eventos será gratuíta. A competición deportiva está financiada polo Plan de Sostibilidade Turística A Coruña Sostible e Dixital, cuxas actuacións son financiadas a partes iguais pola Secretaría de Estado de Turismo, a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello.

Sábado 19

● 9.30 – Inicio do Campionato de España Open

● 10.00 – Inclusurf Fundación María José Jove e Fundación La Caixa

● 11.00 – Apertura da zona comercial

● 11.30 – Incluskate Fundación María José Jove e Fundación La Caixa

● 14.30 – Fin da competición

● 16.00 – Charla de Dani Souto, na fonte dos surfistas

● 17.00 – Charla de presentación ‘Otro mar, libros del océano’ e convidados, na fonte dos surfistas

● 18.00 – Inicio dos concertos: Braian de Palma, Los Mecánicos, Terbutalina e DJ Caste.

● 22.30 – Rumba is Good ‘Rider of the Night’

Domingo 20

● 10.00 – Inicio do Campionato de España Open

● 11.00 – Limpeza de praia con WE

● 11.00 – Apertura da zona comercial

● 12.00 – Mural sostible con WE

● 13.00 – Taller de reparación de neoprenos con La Rampa Garage

● 15.00 – Fin da competición

● 16.00 – Entrega de premios e Trofeo Tito Fariña