Medina Cantalejo: “Nadie del Deportivo se ha puesto en contacto conmigo”

Las quejas del Deportivo por los arbitrajes no han llegado hasta el Comité Técnico de Árbitros. Desde la sala de prensa, Borja Jiménez y algunos jugadores sí han hablado de fallos que han condicionado partidos, como el del pasado domingo ante el Celta B con la expulsión de Quiles por doble amarilla. Sin embargo, Medina Cantalejo, presidente del CTA, asegura que nadie del club se ha puesto en contacto con él para hablar del asunto: “Las puertas del Comité están abiertas para el Dépor y para cualquier equipo. Estuve en Riazor (con motivo del partido de España) y estuvimos todos juntos en la zona del palco y nadie se ha puesto en contacto conmigo, pero, por supuesto, tienen las puertas abiertas para que, con normalidad y respeto, recibirlos sin ningún tipo de problemas”, indicó en la sede de la Federación Gallega, donde se reunió con el colectivo arbitral dando inicio a los actos del centenario del Comité Gallego de Árbitros.

QUILES

Sobre las palabras del delantero, en las que expresó que no se había tirado y que el colegiado le dice que tenía que sacarle la segunda amarilla porque se estaba jugando su carrera, el dirigente andaluz también dio su opinión: “He visto el partido y tengo la noción de lo que ha pasado. En cuanto a declaraciones, eso de lo del campo se queda en el campo yo sí lo llevo a la práctica. A partir de ahí, es un tema de meritocracia. Los mejores, o los que estimemos que sean mejores, serán los que tengan futuro. Que acierten, que tengan condición física y la capacidad y el talento de gestión de las jugadas. En alguna jugada puedo sacar tarjeta y en una acción similar en otro momento de partido, el que sea reglamentarista te dirá que siempre es tarjeta. Los que somos de fútbol entendemos que hay momentos y momentos”.

VAR EN PRIMERA RFEF

Sobre la posible llegada del VAR a la Primera RFEF, no lo ve posible a corto plazo: “No es sólo una cuestión económica, es una cuestión de la estructura de los estadios. Hay categorías en las que no se puede poner. Si tu pones dos cámaras para que quieres eso. Eso tiene que tener una estructura muy profesional. Incluso hay diferencias entre Primera y Segunda, Ahora mismo, viable no es”