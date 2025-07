El mayor éxito que se lleva Beqa Burjanadze de su etapa en el Leyma Coruña: “Más que todos los logros deportivos”

Beqa Burjanadze se despide del Leyma Coruña después de cuatro temporadas, repartidos en dos etapas distintas. El georgiano ha atendido la llamada de Deportes Cope Coruña para mostrar también sus mejores deseos para el club naranja.

mezcla de emociones

"La verdad es que tengo una mezcla de muchas emociones, de muchas sensaciones. He creado esa carta de despedida, quería tocar cada parte del club, pero podría ser una carta mucho mucho más grande, citando y nombrando a cada persona que me y nos ha ayudado a lo largo de todos estos años. Pero he preferido ser más breve y enseñar el amor y cariño que tengo al club".

"Mis niñas lloran casi cada día, echan de menos"

"Desde el club a mí se me ha mostrado el interés desde que se terminó la temporada, pero yo quería seguir en la élite del basket español y quería esperar a las ofertas que podrían salir. Pero yo también he mostrado interés de que, si era el caso de quedarme en FEB, yo quería quedarme en A Coruña porque mi familia estaba supercontenta y feliz. Mis niñas casi cada día lloran porque echan mucho de menos a sus compañeros, a sus amigos y a la ciudad en general. Incluso mi mujer también, que no es tan emocional, pero me muestra muchas emociones porque se tuvo que despedir de muchos de los padres de compañeros de nuestras hijas y amistades que se ha creado en Coruña y la verdad es que dejamos ahí parte de nuestro corazón".

los mayores éxitos

"Al final, en ambas etapas, en total he vivido en Coruña cuatro años y el crecimiento que ha tenido el club, y en general, el baloncesto en la cidudad es tremendo. Aparte de todos los éxitos conseguidos en el club, el ascenso, el tipo de equipo que tuvimos, doce victorias seguidas de racha, que fue algo histórico, jugando Copa Princesa y celebrando en Melilla ese ascenso a ACB... Aparte de todo eso y todos los éxitos, el mayor éxito es el crecimiento del club que ha tenido y en el camino que sigue creciendo. Yo, donde vivía en Coruña, delante tenía unas canchas de baloncesto, y no había ni un día en sus últimos dos años que yo hubiera pasado por ahí y no estuviera un balón de baloncesto botando. Eso me alegraba la vida. Porque yo soy superapasionado de este deporte y me alegraba ver cada día alguien tirando a la canasta, o botando o jugando con sus amigos. También ahí se notaba mucho el crecimiento de la ciudad".

"hace nada he hablado con carles marco"

"Eso segurísimo. De eso no me cabe ni una duda. Hace nada he querido hablar con Carles, el nuevo entrenador y le he mostrado agradecimiento por el interés de él y del club en mí y le he deseado mis mejores deseos y muchísima suerte. Y quiero mencionar eso también, me está encantando el tipo de equipo que está creando Coruña, me está encantando que van a ser seguro súper supercompetitivos y van a dar un baloncesto supervistoso y alegre".

su nuevo destino

"Yo creo que dentro de poco se pueda saber en cada medio de comunicación. Yo prefiero que salga del mismo equipo el comunicado y, después, yo también pondré de mi parte. Pero, de momento, prefiero que sea así".