Max Svensson: “Cuando más apretó el Deportivo para traerme, fue la última semana”

Max Svensson (Barcelona, 2001) llega el Deportivo de La Coruña con ganas de ganarse un puesto en el equipo titular de Borja Jiménez, como reconoció en su presentación como blanquiazul. “Yo me veo preparado para esta posición. Me da igual los compañeros que tenga, hay que trabajar siempre al máximo y luego ganarte la posición y que el míster confíe en ti”, declaró en la ciudad deportiva de Abegondo.

El delantero, que se ha incorporado en calidad de cedido procedente del Espanyol, reconoció que fue en la última semana de mercado cuando el club herculino intensificó la negociación para hacerse con sus servicios. “Cuando más aprietan es la última semana, que llaman varias veces, están bastante interesados. Yo por mi parte, también quería salir del club y juntaba todo. El club quería que viniera, yo quería marchar, y la decisión ya la tenía tomada. Es muy difícil decir que no, y aquí estoy”, apuntó.

Durante su etapa formativa, Svensson estuvo, entre otros clubes, en el fútbol base del Cornellá. Allí coincidió con Juan Giménez, miembro de la secretaría técnica del Deportivo de La Coruña. “A Juan lo conozco desde hace años, me llamó y también tiene buena relación con mi representante. Y, como tú dices, no se puede decir que no a este gran club”.

Todavía no ha debutado como blanquiazul, pero el atacante catalán ya pudo sentir el calor de Riazor en el estreno liguero del equipo. “El ambiente en Riazor es espectacular. La afición, el estadio y el equipo es increíble, mucha competencia y a trabajar el máximo”, declaró el futbolista, que llega, tras jugar 32 partidos la campaña pasada con el Espanyol B y anotar nueve goles.

Max Svensson es hijo del legendario portero de balonmano sueco Tomas Runar Svensson, que jugó 18 temporadas en la Liga ASOBAL. Cuando supo del interés del Deportivo, habló con su padre y él también le recomendó aceptar la propuesta. “Yo cuando me llamó el Dépor, le comenté que había esta opción y él me dijo que para delante, que es un club histórico y que puedo hacer grandes cosas”.