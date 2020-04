Mauro Silva: "Mando un abrazo a los aficionados del Dépor, los echo mucho de menos"

Mauro Silva fue el protagonista de 'Mundo Maldini' en la tarde de ayer. El exdeportivista repasó su etapa en el club herculino y también mandó un mensaje de aliento a los aficionados blanquiazules en estos complicados momentos. “La verdad es que no estoy muy bien con esta situación de esta pandemia, que es una locura, pero espero que esto pase pronto y podamos volver a nuestras vidas. A los aficionados del Dépor les mando un gran abrazo, decirles que les echo mucho de menos, que La Coruña sigue siendo mi casa y que lo que hemos disfrutado juntos es inolvidable. Ojalá en el futuro esta afición pueda volver a disfrutar como en el pasado porque es una ciudad de 250.000 aficionados, gran apasionada del fútbol y el Dépor es un gran equipo porque tiene una gran afición”, aseguró.

El brasileño le habló a Julio Maldonando 'Maldini' de su vinculación emocional con el conjunto gallego. “Mi relación con el Deportivo es algo muy especial. Llegó un momento que la gente me trataba tan bien, me quería tanto, que no podía marcharme. Llegué a tener ofertas importantes, pero la relación Deportivo-Mauro fue muy importante y sigue hoy en día, con la calle, con la votación al mejor jugador. Es difícil de explicar en un equipo donde han pasado jugadores como Djalminha, Rivaldo, Bebeto. Es difícil de explicar”, confesó.

La Calle Mauro Silva ya está inaugurada. Este es el momento. pic.twitter.com/GteGQlPFpz — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) April 12, 2018

Mauro Silva analizó su rol en el terreno de juego. “Me encantaba interceptar balones. Yo estudiaba mucho a los adversarios, los regates, los controles y, con el tiempo, desarrollé mucha intuición. Intuía muy bien lo que un jugador intentaba hacer en determinado momento, los regates que trataba de llevar a cabo y eso me ayudaba mucho para tener un patrón, y me gustaba mucho interceptar balones. Interpretar la salida del juego, tener un buen posicionamiento sobre todo. Sabía muy bien las virtudes del equipo contrario y las de mi equipo y las deficiencias. Yo sabía donde tenía que equilibrar, los defensas de mi equipo que más me necesitaban, los laterales que necesitaban que les apoyara y los que no. La información es muy importante, y con esa información que luego sepas interpretar. A mí me encantaba que el balón estuviera con Djalminha, con Valerón, con Fran lo más rápido posible. Yo les decía: 'no bajéis tanto, porque lo voy a interceptar y os voy a encontrar ahí lo más rápido posible”.

El exmediocentro blanquiazul destacó también la figura de Arsenio Iglesias. “Arsenio fue la persona clave para que nosotros llegásemos a España, dos tipos brasileños y estuviésemos tan a gusto en tan poco tiempo. Era un padre y estaba preocupado con lo que comíamos. Nos trataba muy bien y este afecto nos ha ayudado para llegar y estar a gusto enseguida”, finalizó.