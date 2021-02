Mauro Silva dice no a ABANCA para su proyecto en el Deportivo

Mauro Silva ha dicho que no a la oferta de ABANCA de que se incorpore al proyecto que la dueña del Deportivo está iniciando en el club coruñés. La leyenda blanquiazul, en una carta a través de sus redes sociales, declina el ofrecimiento: “Por ocupar el puesto de vicepresidente electo de la Federación Paulista de fútbol y por vivir en Sao Paulo (Brasil), no estoy en condiciones de participar en la gestión del Deportivo. En cualquier caso, me he puesto a su disposición para ayudar desde la distancia en lo que sea posible y beneficioso para el club”.

La entidad financiera ha cambiado esta semana el Consejo de Administración, poniendo fin a la etapa de Fernando Vidal y su equipo y nombrando a Antonio Couceiro como presidente, con Eduardo Blanco, Carlos Cantó, Emma Lustres y David Villasuso como consejeros. La directiva no está cerrada y no se descartan nuevas incorporaciones. El intento por Mauro Silva ha fallado, pero podría buscarse otro exfutbolista importante para añadir al nuevo grupo dirigente, que todavía no se ha presentado de forma pública ante los medios de comunicación

SEGUNDO INTENTO

No es la primera vez que se intenta que Mauro Silva regresa a A Coruña. Con la dimisión de Tino Fernández, se habló con él para que fuese el presidente, pero el brasileño dijo exactamente lo mismo que en esta ocasión, que sus obligaciones en la Federación Paulista le impedían volver al Deportivo.

Mauro Silva visitó la camiseta blanquiazul entre 1992 y 2005, siendo partícipe de todos los títulos logrados por la equipo, una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas. Además, con la selección brasileña fue campeón del Mundo en 1994 en Estados Unidos, derrotando en la final a Italia en los penaltis. En una encuesta del propio Deportivo, fue nombrado el jugador más importante de su historia.