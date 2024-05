Matías Méndez, barbero de los deportivistas: “Hablé con Idiakez, también se tendrá que hacer algo"

Matías Méndez, de Sión Barbería, es el peluquero habitual de los deportivistas Hugo Rama y David Mella y apunta a ser protagonista también de las "sorpresas" que tiene previstas el equipo para la fiesta de este sábado 25 de mayo. El uruguayo fue el invitado de Deportes Cope Coruña en su edición de este martes y explicó cómo nació su vínculo con el Deportivo. "Yo con Hugo ya tengo una relación de hace años. Somos colegas, muy amigos. Lo conocí en una barbería y le vengo cortando el pelo desde que salió desde las inferiores del Dépor. Hugo trajo a Mella y también vinieron 'Retu', Pablo Muñoz, Yeremay, Raúl Alcaina, Cayarga y algunos otros más", comenta.

Con respecto al espectáculo de color que pueden tener preparado en el vestuario blanquiazul, Matías no quiso desvelar secretos: "El tema es ese, que yo de momento no puedo contar nada. Es todo primicia. Hay bastantes que van a estar en ese estilo, pero no puedo adelantar nada. ¿Colorines o pelos raros? Eso lo dejo para el fin de semana".





Hasta ahora, el entrenador Imanol Idiakez no ha hecho demasiadas variaciones en su corte de pelo, pero también podría participar en el 'juego' de la fiesta del ascenso. "Yo creo que él también se va a tener que hacer algo. Es más opinión que información. A ver, hablé con Idiakez y tal, pero a ver qué sale", confesó Matías Méndez, que también habló de que la cabellera y los rizos del 'míster' dan para distintas opciones: "Habría que hacerle también un corte, que vaya acorde a él a su estilo, y que vaya algo moderno también. Tiene bastante pelo. Hay cositas para hacer".

Lucas Pérez ha rapado ya a los canteranos. "Ahí tenemos otro futuro barbero, Lucas Pérez -bromeó Méndez- Todo tiene arreglo. Ya le haremos algo guapo a Barcia también".