Massimo Benassi y Fernando Soriano analizan la actualidad del Deportivo

Resumen de la rueda de prensa de Massimo Benassi y Fernando Soriano

MASSIMO BENASSI

Límite salarial: “No te diré el número pero hemos trabajado para tener flexibilidad económica por si hay que hacer ajustes en enero. No nos queremos exceder. No hemos tenido problemas en ese sentido. Estamos bastante satisfechos”

“Tenemos un tema abierto con la Liga y la Liga F sobre el equipo femenino. En Segunda solo hay tres equipos con el equipo femenino en Primera. No nos parece correcto y creemos que se debe hacer de forma diferente. Hay un gasto importante, que estamos encantados de asumir, pero es un tema complejo. En nuestro caso, o el Eibar, no estamos compitiendo en las mismas condiciones de clubes que no tienen equipo femenino”

CVC: “Estamos analizando la documentación. No ha habido tiempo de avanzar por el mercado y las obras. Ha sido complicado sentarse y lo estamos analizando con el departamento legal. No ha habido ni sí no no. La idea es firmar pero estamos viendo el bien del club. No es un papel y firmamos y ya está. Es más complejo, sobre todo en el tema del Plan Impulso. Hay varias cosas que queremos implementar bien. Se hará lo mejor para el club. Estamos avanzando en instalaciones y requiere su tiempo"

Abonos: “La tecnología es diferente y eso ha retrasado el proceso de entrega. Es algo que discutimos con la liga. Los tornos son de la liga y es algo que discutimos con ellos. Queremos cambiar pero no depende de nosotros”

Colas: "Es un tema de sistema y esperamos solucionarlo cuanto antes con la Liga. Quizá el sistema no está tan preparado"

Relaciones con el Concello: “No hay problema. Se ha establecido un grupo de trabajo y seguimos trabajando. Hace unos días nos remitieron el proyecto y hay que priorizar los intereses de la ciudad y el club,. Queda analizar la viabilidad económica y deportiva. No queda claro si se puede jugar o no, cómo y cómo será el desarrollo de las obras. Haremos nuestros comentarios a nivel técnico, de viabilidad económica y deportiva. Las personas que se han designado como interlocutores se reunirán con el Concello”

"Del tema de la financiación no se ha hablado. El Deportivo como club tiene los medios que tiene. Habría que valorarlo pero es complejo. Al final, lo que no podemos comprometer es la sostenibilidad del club. No sabemos en qué condiciones, qué porcentajes, qué usos... son cosas que, ahora mismo, no sabemos"

Aforo Riazor: "No queremos hacer un cálculo de abonados y gente en lista de espera porque no es real. Hay que hacer un estudio de viabilidad. En Zaragoza han presentado un proyecto con menos asientos que aquí"

Lucas: "Lucas tiene un contrato indefinido. Renueva si juega un determinado numero de partidos siempre que el Dépor está en el fútbol profesional. Lucas estará aquí hasta que el quiera"

Valerón: "Tengo una gran relación y las puertas están abiertas pero no hay nada nuevo. Ahora mismo no hay nada"

FERNANDO SORIANO

Plantilla: "Cuando planificas una plantilla buscas un equilibrio y que sea acorde a la categoría que vamos a afrontar. Hemos hechos diez fichajes más la incorporación de Mario, tratando de corregir los errores que pudimos cometer la temporada pasada. Es una plantilla más numerosa para evitar momentos en los que pueda haber lesiones y dar recursos al entrenador con cualquier sistema que quiera usar"

Herrera: “Dentro de los jugadores de ataque, sobre todo por fuera, nos podía faltar algún jugador, que tuviera más gol y experiencia para compensar la juventud de sus compañeros”

Rubén López: “Es sencillo. Yo recibo una llamada y me preguntaron por la situación de Rubén. Se le cerró la puerta. Con Rubén recibo el primer mensaje del Barcelona el 26 de agosto, preguntando por su situación. Le cerramos la puerta radicalmente y al día siguiente ya me llamó el agente del jugador. Yo respondo que está en dinámica de primer equipo y que estamos muy contento con él. Que se entrega cada día, juegue o no juegue y que el míster contaba con él. Pensamos que es un jugador de futuro y contractualmente está valorada su presencia en primer equipo en años posteriores. A partir de ahí, lo comenté con Rubén. Tuvimos varias conversaciones y el jueves le dimos la última decisión a él. . Es un chaval que se entrega y es un jugador que podía estar con nosotros y el mister contaba con él. Era una situación un poco especial. Si tu lo ves y crees que puede ayudarte a ser mejor, estamos de acuerdo. Se empieza la negociación y el club se hace fuerte. Rubén tiene que jugar. Es el objetivo de las cesiones. Se busca que tenga protagonismo para que el nivel del jugador aumente. El club se asegura que si hay una cesión, el jugador vaya a crecer, no vaya de relleno. Tanto Rubén como el club buscan el crecimiento deportivo”

Centrales: Decidimos la renovación de Pablo Martínez por su gran nivel la temporada pasada. Dieron un nivel bastante elevado, es cierto que en una categoría inferior. Se valoró pero suponía dar alguna baja. Confianza en los cuatro. Cuando llegue el otro mercado veremos si hay que retocar algo”

Chacón: “Situación clara desde el primer momento. Luis llegaba a una zona con un perfil de jugadores parecidos. Que era muy factible una salida. Empezó con un rendimiento alto, con el paso de los días se fue apagando en Portugal y nos generó alguna duda y se decidió una salida. Él estaba avisado desde un primer momento. Pudo tener alguna opción de Segunda pero se fue a la Cultural”

Objetivos: “Soñar se sueña cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos hay que ser realistas. Hemos ganado el partido el que, para mi, peor hemos estado”

Patiño: “No se paga nada, cero. Sólo un porcentaje de una futura venta que se reserva el Arsenal”

Renovación Mella: "Estamos en proceso. David sigue en el Dépor porque él ha querido. Tuvo una oferta y dijo que no aceptaba, que no salía de aquí. Son varios meses y cuando se retrasan esas negociaciones creo que deben pasar a un órgano mayor para que sepa en qué estamos. Confianza. Empezamos en octubre y no hay acuerdo. Ya está involucrada la dirección general”

"No están atascadas"

"El Brighton pagaba la cláusula y Mella dijo no. Más optimismo que eso... yo soy optimista"