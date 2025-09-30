COPE
Deportes Coruña

Massimo Benassi: "El Deportivo ha dejado atrás la inestabilidad"

El Director General del club fue el primer directivo en intervenir en la presentación del Dépor Training Center

Presentación DTC

Massimo Benassi, CEO del Deportivo, fue el primer directivo en tomar la palabra: "Presidente, no he olvidado la primera vez que nos vimos y la primera conversación. El futuro pasaba por una gran ciudad deportiva y, al día siguiente, vinimos a vistarla. Esa iniciativa y esa visión son las que han hecho posible que estemos aqu´ñi hoy y sea una realidad. Gracias por confiar por invertir en el futuro del club"

"Vicepresidenta: Aún me acuerdo del caminito de barro, que estaba detrás de las porterías y que tantos quebraderos de cabeza nos dio. Ese caminitio de barro no era lo que el club se merece. No estaba a la altura de su gente. Hoy, es un camino arreglado y simboliza perfectamente la nueva etapa. Si alguna vez el club caminó por u camino difícil, eso es pasado. Nuestro foco está en construir una via sólida y bien planificada. El Depor ha dejado atrás la inestabilidad para dotarse de una infraestructura firma y moderna"

