Massimo Benassi: "El Deportivo ha dejado atrás la inestabilidad"

Massimo Benassi, CEO del Deportivo, fue el primer directivo en tomar la palabra: "Presidente, no he olvidado la primera vez que nos vimos y la primera conversación. El futuro pasaba por una gran ciudad deportiva y, al día siguiente, vinimos a vistarla. Esa iniciativa y esa visión son las que han hecho posible que estemos aqu´ñi hoy y sea una realidad. Gracias por confiar por invertir en el futuro del club"

"Vicepresidenta: Aún me acuerdo del caminito de barro, que estaba detrás de las porterías y que tantos quebraderos de cabeza nos dio. Ese caminitio de barro no era lo que el club se merece. No estaba a la altura de su gente. Hoy, es un camino arreglado y simboliza perfectamente la nueva etapa. Si alguna vez el club caminó por u camino difícil, eso es pasado. Nuestro foco está en construir una via sólida y bien planificada. El Depor ha dejado atrás la inestabilidad para dotarse de una infraestructura firma y moderna"