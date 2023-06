Mario Soriano: “Veo la eliminatoria contra el Castellón 50/50”

Mario Soriano confía en que el Deportivo de La Coruña logre superar al Castellón en el primer play off por el ascenso a Segunda. “Llegamos bien. Estamos todos muy confiados con que se puede lograr el ascenso, pero sabemos que tenemos que empezar por este fin de semana ante el Castellón en Riazor. Sabemos que en casa somos muy fuertes. Queremos demostrarlo e ir con una ventaja a Castalia y porque se ha visto durante toda la temporada que fuera de casa se nos ha complicado un poco más, pero tenemos que olvidarnos de lo que ha sido la temproada y pensar en el presente”, declaró.

Con respecto a si hay algún equipo más favorito en estos próximos encuentros, el 'Joker' señaló: “Creo que 50/50. El año pasado a nosotros nos pasó lo mismo (clasificarse en caso de empate final) y sucedió lo que sucedió. Además, tal y como es el play off, que el gol no vale doble, creo que eso no influye tanto, y un 50% para los dos y, después del partido de Riazor, veremos lo que sucede”.

El domingo, a partir de las 19:00 horas, enfrente estará un Catellón con muchos exdeportivistas, como Salva Ruiz, Granero y Calavera. “Durante toda la temporada he estado hablándome con Calavera. Siempre hablamos después de los partidos y este finde, cuando nos tocó, ya hablamos y durante la semana igual. Tenemos muchas ganas de enfrentarnos, porque va a ser muy bonito, y a la vez muy duro porque uno de los dos estará eliminado y espero que sea él”, explicó.

Mario Soriano está feliz con el apoyo que, una vez más, está demostrando la parroquia deportivista. “Quieren apoyarnos para lograr esa victoria. Hoy seguramente se agoten todas las entradas. También vi que seguramente hagan el recibimiento como el año pasado y eso es lo que más se parece al play off del año pasado”, finalizó.