Marino de Luanco-Deportivo: dónde ver y escuchar el partido

El Deportivo afronta el partido ante el Marino de Luanco en Miramar con una excelente oportunidad de dejar la permanencia prácticamente conseguida. Incluso puede ser matemático si logra el triunfo y no lo hace el Langreo y pierde el Numancia ante el Compostela. A los blanquiazules también les vale un empate entre Langreo y Racing para no jugarse nada en las últimas dos jornadas.

Sumar los tres puntos es situarse muy cerca de la Primera División de la Federación. En el peor de los escenarios con victoria coruñesa, seguiría con cuatro puntos sobre el Numancia (tercero) a falta de solo seis por disputar.

El Marino no se juega nada. Ya no tiene opciones de clasificarse entre los dos primeros, pero desde el vestuario del Dépor han avisado que no creen que eso haga que los asturianos salgan relajados al campo o que vaya a ser más sencillo ganar.

HORARIO DEL PARTIDO

Será el domingo 25 de abril a partir de las cinco de la tarde en Miramar. Rubén de la Barrera tendrá las bajas por lesión de Derik Osede y Borja Galán. El técnico puede repetir once con la única duda de quién estará en la banda izquierda, Raí o Lara. El Dépor no está teniendo una buena temporada a domicilio. Sólo ha logrado dos victorias, con cuatro empates y cuatro derrotas.

DÓNDE VER EL MARINO-DEPORTIVO

El duelo podrá verse en Footters, como el resto de partidos que ha disputado el equipo fuera de Galicia. Además, como siempre que juega el Deportvo, habrá TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, en el 99.9 FM, en cope.es eligiendo la emisora de A Coruña y en las APP de COPE y de Tiempo de Juego. Con Paco Liaño, Germán Dobarro, Juan Yordi, Pepe Torrente y Leticia Chas, podrás vivir el minuto a minuto de un duelo que podría ser definitivo para los intereses coruñeses.

