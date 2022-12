Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz: “A mí no me ha llamado el Deportivo por Lucas”

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ha revelado esta mañana tras su Junta de Accionistas, que no ha recibido ninguna llamada desde el Deportivo de La Coruña por el 'caso Lucas Pérez'. “A mí no me ha llamado ni me ha preguntado el Deportivo. Lucas Pérez es jugador del Cádiz. Estará el día 30 con el Almería y yo reitero que a mí lo que me gustaría es que Lucas Pérez renovara con el Cádiz porque me parece que es un profesional como la copa de un pino”, aseguró.

El máximo mandatario del club andaluz no cerró por completo la puerta a la operación y admitió que en el caso de que la entidad deportivista haga una oferta interesante, el ariete de Monelos sí que podría salir. “Si paga el Deportivo y yo estoy de acuerdo con lo que paga el Deportivo, entonces será que será bueno. Yo digo hoy que el día 30 está convocado con el Almería y que yo lo que quiero es que se quede un año más. Le he dicho que le tengo un grandísimo aprecio y que le agradezco cómo se ha portado los catorce partidos y lo profesional que es”.