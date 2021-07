Manuel Seoane: "El fichaje de Trigueros es un gran acierto del Deportivo"

Manuel Seoane, expresidente del Rápido de Bouzas, hizo un retrato de Pablo Trigueros para Deportes Cope Coruña:

“Es un chico espigado, mide 1,90, tiene 28 años. Tuvo un comienzo excelente en la cantera del Atlético de Madrid. Y yo lo cogí en horas bajas. Sielva y Trigueros estaban en horas bajas, fueron contratados por muy poco dinero. Los tenía muy seguidos Borja Jiménez y me dijo: 'mira presi, los fichamos que son dos pedazo de jugadores que es increíble cómo están'. Y fueron los ejes del Rápido en aquella temporada, que casi casi ascendimos a Segunda División A y quedamos a las puertas de la promoción. Trigueros hizo una temporada fantástica, jugó prácticamente todos los partidos. Metió tres o cuatro goles. Es un gran rematador de cabeza.Es un jugador muy bueno, de Segunda División fácil e incluso de Primera. Es un gran chaval, un chico muy serio, que se cuida mucho. Es muy profesional, cordial, respetuoso, buen compañero, pero muy serio.

Me lo fichó la Ponferradina. Él vino a hablar conmigo y me dijo: 'Mira Manuel, no me puedo quedar porque lo que me han ofrecido, no te lo puedo pedir'.Es un chico que seguro que no es caro, que también es importante. Borja lo conoce muy bien. Lo va a hacer jugar seguro al máximo de sus posibilidades y es un jugador de talento, buen rematador de cabeza y con los pies. De estrategia es un jugador peligroso y creo que ha sido un acierto.

Yo he encontrado pocos jugadores como Trigueros que me apoyó tanto en el vestuario. Nunca se quejó de sus condiciones económicas, que eran muy flojitas en Bouzas”, explicó el expresidente del Rápido de Bouzas Manuel Seoane, en los micrófonos de Deportes Cope Coruña.

En la temporada 2017-2018, a las órdendes de Borja Jiménez, el defensor toledano llegó a disputar 36 encuentros y anotó cuatro goles.