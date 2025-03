Manuel Pablo, sobre Pablo García, perla de la cantera del Deportivo: "Estoy muy cercano a él..."

Pablo García es una de las grandes perlas de la cantera del Deportivo. Lateral derecho de 17 años, hizo la pretemporada con el primer equipo y ya ha sido llamado por las categorías inferiores de la selección española. El jugador, todavía en edad juvenil, está en la dinámica del Fabril. La apuesta del club por él es clara. Renovó hasta 2027 con el compromiso de ampliar su vinculación hasta el 30 de junio del 29 cuando sea mayor de edad.

temporada complicada

Está siendo un curso difícil para Pablo. Apenas ha podido jugar 637 minutos en 14 partidos por culpa de los problemas físicos. Actualmente, el lateral no está a disposición de Manuel Pablo. Se lesionó a la media hora del duelo ante el Marino de Luanco. Solo ha disputado completos tres encuentros, entre ellos el que el filial jugó en Riazor ante el Pontevedra, un compromiso donde los blanquiazules se impusieron 3-0 en la mejor actuación de lo que llevamos de curso

APOYO DE SU ENTRENADOR

El preparador del Fabril, Manuel Pablo, tiene total confianza en el futbolista e intenta ayudarlo en este momento complicado de su formación, ahora que las lesiones dificultan que pueda competir con normalidad. Pablo García está contando con la ayuda de un entrenador que, además, fue uno de los mejores laterales derechos del mundo, posición que comparte con la joven perla de la cantera de Abegondo: "Difícil porque no ha tenido continuidad nunca. No ha sido capaz de encadenar cuatro o cinco partidos seguidos. Estoy muy cercano a él, también hablamos del puesto... lo está llevando bien pero no es fácil porque no tienes continuidad. Le está costando más por la continuidad que por las capacidades", indica Manuel Pablo