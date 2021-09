Manuel Pablo, el nexo entre los dos Dépor de 'Champions'

A Coruña, 27 sep (EFE).- El Deportivo vuelve a la Liga de Campeones, pero en su versión juvenil, diecisiete años después de la última experiencia del club en la máxima competición continental y con un nexo de unión entre ambos equipos: el exfutbolista Manuel Pablo García, ahora como entrenador en la cantera deportivista.



"Para mí, era la mejor competición de clubes y para los chavales es un escaparate tremendo, campos buenos, rivales fuertes, con nombre, campeones, es una competición super bonita. La mejor competición a nivel juvenil", asegura el canario, el segundo que más partidos oficiales disputó (482) con el Deportivo y que vistió también la camiseta de la selección española.



Manuel Pablo, que tiene 45 años, defendió la camiseta blanquiazul desde 1998 a 2016, una trayectoria que empezó y acabó con el equipo en Primera División, dos peldaños por encima de donde se encuentra ahora el campeón de Liga de 2000, la Primera Federación (tercera categoría en España).



Desde su retirada como futbolista, continuó ligado al Deportivo como entrenador asistente en las categorías inferiores del club, hasta que esta temporada, tras la salida del técnico del segundo equipo, el también exjugador Juan Carlos Valerón, asumió las riendas del Juvenil A que en junio se proclamó campeón de la Copa de Campeones juvenil.



Ese torneo ha brindado al Deportivo la posibilidad de regresar a la máxima competición continental, aunque será la primera vez con su equipo juvenil.



"Los futbolistas llevan hablando de este tema desde la primera semana. Han pasado dos meses desde que empezamos y todos estaban pensando en esta competición, aunque han estado centrados también en sus equipos y sus ligas", precisa el exjugador en una rueda de prensa telemática.



Para el debut, el miércoles a las 18:00 horas (CET) ante el Pogo? Szczecin de Polonia, Manuel Pablo ha intentado contar con el mayor número posible de jugadores que la temporada pasada se proclamaron campeones juveniles de España.



"Van 18 jugadores y he intentado llevar a los máximos que puedo de los que estuvieron el año pasado y se ganaron ese premio", indica el excapitán del Deportivo sobre una relación de futbolistas en la que no están el delantero Noel López, que ya se encuentra en la dinámica de la primera plantilla, ni Álvaro Trilli, que también debutó con el equipo principal y está lesionado.



"Noel en principio no va a venir, está en dinámica del primer equipo y nosotros nos vamos mañana (martes), estaremos tres días en Polonia y encima (el Deportivo) juegan el viernes. Noel está contando en el primer equipo y es el único que desde el club nos han transmitido que no podemos contar con él", precisa el excapitán del Deportivo.



Manuel Pablo considera que volver a la Liga de Campeones, aunque sea juvenil, es una oportunidad para engrandecer el club y por eso aboga por jugar en el Estadio Abanca-Riazor el partido de vuelta de esta eliminatoria de la Ruta de los Campeones Nacionales de la UEFA Youth League.



"El planteamiento es jugar la vuelta en Riazor. Es algo especial para el club porque no sé si se va a repetir", advierte el canario, consciente de que es la segunda vez que el Deportivo se proclama campeón de España de División de Honor Juvenil y la primera que eso le supone poder jugar la Liga de campeones Juvenil. EFE CAF