Manuel Pablo: “Estoy orgulloso de cómo han jugado”

El partido de semifinales de la Copa del Rey contra el Almería, deparó un desenlace cruel para el Deportivo de La Coruña. Cayó en el tiempo de prolongación por 2-1, tras un gol fantasma del equipo andaluz. El balón golpeó en el palo, botó a continuación en el suelo cerca de la línea de gol y el guardameta Hugo Lemos logró sacarlo en el aire, pero con la duda de si ya había entrado o no. El colegiado Crespo Puente concedió el tanto al cuadro almeriense. Manuel Pablo, el entrenador del Juvenil A blanquiazul, quiso destacar el trabajo de los suyos. “Ha sido un poco cruel el final, porque creo que hemos hecho un partido muy bueno. Siempre siendo constantes y siempre con nuestra idea, sabiendo que ellos eran un rival fuerte también, pero sobre todo ha sido bastante cruel porque el partido estaba muy igualado y no hemos podido ya reaccionar. Estoy orgulloso de cómo han jugado, de la idea que han propuesto, de siempre ser valientes, de tener balón. El campo tampoco es que nos haya ayudado mucho, porque nuestra propuesta es intentar llevar el balón de un lado para el otro, pero estaba el campo para los dos. Muchos resbalones y la verdad es que ha sido complicado, pero dentro de las complicaciones que hemos tenido, hemos sido siempre fieles a nuestra idea”, declaró.

El responsable del banquillo blanquiazul no quiso entrar a valorar si el gol de la victoria del Almería le parecía legal o no. “Algunos dicen que no, pero no me voy a lanzar a opinar porque yo no lo he visto y no lo sé. Cuando estás tan cerca del objetivo, de las cosas bonitas, a veces duele más, pero este equipo ha rendido muy alto todo el campeonato este y está rindiendo bien en el campeonato de Liga y lo que tiene que hacer es levantarse, disfrutar de lo que han disfrutado en todas estas eliminatorias, quedarse con que ha habido mucha gente de A Coruña siguiéndolos y a seguir. Ahora tenemos el campeonato, que está difícil, pero vamos a intentarlo, vamos a pelear otra vez”, finalizó.