Manuel Pablo: “El Dépor se merece a Valerón y Valerón al Dépor”

Manuel Pablo está en su cuarto año como segundo entrenador del Fabril y reconoce que tiene ya el gusanillo para asumir las riendas de un equipo de fútbol. “Sí que me planteo entrenar lo más pronto posible. Dada esta situación, habrá que esperar un poco, pero sí que en mi cabeza está eso más pronto que tarde, dirigir a algún equipo”, asegura.

Desde el actual Consejo de Administración del Deportivo han reconocido el interés en que Juan Carlos Valerón pueda regresar a A Coruña y tener un cargo dentro del club. Manuel Pablo está pendiente todavía de renovar por una temporada más, pero asegura que le encantaría poder trabajar de nuevo con el 'Flaco'. “Mi situación es que renuevo año a año y no sé lo que va a pasar este año y con todo esto. Está claro que con Juan Carlos me veo en cualquier lado porque es alguien con el que tengo algo especial, vemos las cosas de una forma muy parecida, casi igual y pienso que tanto el Dépor creo que se merece a Juan Carlos y Juan Carlos se merece al Dépor. Creo que para el club y para la afición y para él sería una gran noticia”, comenta.

Con respecto al futuro de la competición, el exdefensor deportivista ve “imposible” que se pueda retomar la Tercera División, en la que milita el Fabril, y considera que lo más justo para las categorías superiores es que se finalicen los partidos restantes. “Lo que contemplo y lo que me parece más justo es intentar acabar la liga. Será un poco contrarreloj y ojalá se pueda acabar. Si no, otra de las opciones para mí es anularla. Está claro que ya las pérdidas son grandes, pero creo que no tiene sentido dar por terminada una temporada clasificatoria cuando quedan partidos. Esa tercera vía no la contemplo y no creo que se debería contemplar. Para mí la opción primera es acabar la liga”, señala.

Manuel Pablo ve necesario poder disputar los partidos, pero no ve posible que puedan afrontarse cada 48 horas, tal y como había explicado ayer el preparador físico Manuel Pombo. "Eso de jugar cada 48 horas me parece imposible, porque es cuando el cuerpo está en proceso de recuperación, tendrán que alternar entre tres, cuatro días, una semana y así porque siendo cada 48 horas sería imposible”, finaliza.