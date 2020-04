Manu Sánchez tiene un año más de contrato tras salvar al Dépor ABANCA

Habrá cambios en el Dépor ABANCA, pero no en el banquillo. Manu Sánchez seguirá como entrenador. El técnico tiene un año más de contrato tras lograr la salvación del equipo en su primera temporada en la máxima categorías del fútbol femenino español. A falta de la confirmación oficial de la suspensión de lo que queda de liga, el cuadro coruñés tiene asegurada su presencia entre las mejores el curso que viene, y Manu se mantendrá como director de orquesta. De todos modos, viendo la impresionante temporada, no se descarta que se negocie un nuevo contrato con el cuerpo técnico que ha logrado esos excelentes resultados.

Su continuidad es importante porque se trata de una pieza básica en el proyecto. Ha sido el entrenador desde la creación de la sección y ha ido creciendo con el grupo, primero logrando el ascenso y luego convirtiéndose en la revelación de la Primera Iberdrola. Su apuesta por jugadoras jóvenes le ha salido a la perfección y ha obtenido unos excelentes resultados.

El Dépor ABANCA vivirá algunos movimientos en su plantilla. María Méndez se va al Levante y la portera Misa al Real Madrid, mientras se intenta llegar a un acuerdo con Nuria Rábando y Tere Abelleira. Los buenos partidos que han realizado han llamado la atención de otros equipos, que ven en la plantilla deportivista un buen granero en el que nutrirse. De todos modos, también han logrado la renovación de gente importante como Athenea, Peke o Esther Sullastres. En la Plaza de Pontevedra ven lógico que haya jugadoras que tengan propuestas imporantes y que el Dépor no pueda igualar, pero ya rastraen el mercado para buscar sustitutas de garantías. Sobre Tere, por ejemplo, habló el presidente Fernando Vidal en su última comparecencia ante los medios de comunicación: “Desde el club le hemos hecho una oferta importante, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en Segunda División y no podemos competir con los equipos de Primera, que cuadruplican nuestros ingresos de televisión”. En esa búsqueda no hará falta encontrar entrenador. La continuidad de Manu es importante porque dota de estabilidad al proyecto. Es un entrenador de la casa, conoce a la perfección el club y ha demostrado su valía en los últimos años.