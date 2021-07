Manu Sánchez: “Quien toma la decisión se equivoca en los tiempos mucho”

Manu Sánchez quiso despedirse del Deportivo de La Coruña y lo hizo con elegancia. Agradecido por las experiencias vividas al frente del equipo femenino, el extécnico blanquiazul repasó todas sus temporadas, pero también reconoció que le sorprendieron mucho los tiempos y formas de su cese. “No ha pasado absolutamente nada. El viernes por la mañana yo recibo una llamada en la que se me dice que se me va a rescindir el contrato. Creo que Pablo recibe la misma comunicación y cinco minutos después es la rueda de prensa del presidente que habéis visto. Yo estaba fuera de la ciudad. Entonces, me cito con el director general, con David Villasuso, para que me de una explicación simple y llanamente y la explicación que me da es que el Consejo de Administración decide dar un cambio. No hay nada oculto, ni nada oscuro, y yo lo acepto porque he aceptado siempre todo lo que ha decidido el Deportivo. Entiendo que no son los tiempos del fútbol. Creo que quien toma la decisión se equivoca en los tiempos mucho, porque hay una plantilla recién construida, y sobre todo la forma en la que se produce porque las jugadoras que estaban llegando a A Coruña esos días se enteran un poco por las redes sociales de este tema”, explicó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El entrenador confesó que no le habría llamado la atención su cese, si se hubiese producido al finalizar la liga pasada y consumarse el descenso. “Todo el mundo y yo el primero entenderíamos que tras el partido contra el Athletic Club a mí se me cesase por el descenso. Esto es el fútbol y yo lo entendería. Incluso entendería cómo se produjo pero de otra manera. Si nos diesen tiempo a Pablo y a mí a reorganizar un poco todo y dejar todo preparado para las personas que vienen después. Pero es una decisión del Consejo de Administración, yo la admito, y claro que los tiempos no son porque a mí como entrenador, yo ahora mismo este año me quedo sin trabajar, porque todos los equipos tienen entrenador. Sion situaciones que hay que asumir y en una profesión como esta, es lo que hay”.

Manu Sánchez pidió también que se ofreciese estabilidad al cuerpo técnico que entre ahora en el Deportivo y no se buscasen más motivos para su salida y la del director deportivo Pablo Pereiro. “Muchas veces rompes una ventana y no te enteras. No sé si habré roto algo sin yo saberlo. Pero esto ocurre y me gustaría que no buscaseis nada oculto porque no lo hay y creo que lo mejor después de estos días es generar estabilidad para el equipo porque hemos hecho un gran trabajo Pablo y yo. Lo tengo que decir, aunque suene mal, es reconocido por el fútbol femenino, tenemos una grandísima plantilla y solo hay que esperar a que la gente que lo dirige tenga la suerte para que esto salga bien”, comentó.

El técnico, emocionado, le dio las gracias al exdirector deportivo del equipo femenino Pablo Pereiro. “Gracias a Pablo, quiero personalizarlo en él, porque creo que ha sido compañero, amigo e incluso padre, en muchos momentos (se emociona). Desearle a la gente que coja ahora este equipo lo mejor. Que lo cojan con cariño porque esto es el Dépor. No es ni mejor ni peor que otro club, pero es diferente. Que lo cojan con cariño, que intenten hacerlo de la mejor manera posible y ojalá tengan la oportunidad de vivir lo que yo he vivido aquí como entrenador”.

Con respecto a su futuro, Manu Sánchez señaló: “Las puertas al Deportivo no se las puedo cerrar nunca porque traicionaría a mi corazón. Lo único que pienso ahora es que tengo tiempo para casarme, que llevan Carolina y Oso cinco años esperando a que tenga más de dos días de vacaciones".