Manu Sánchez: “La decisión depende de Teresa, nosotros no podemos esperar, debemos seguir funcionando”

Manu Sánchez, entrenador del Deportivo Femenino, deja claro su deseo de contar con Teresa Abelleira la próxima temporada, pero también incide en que la jugadora debe tomar una decisión lo antes posible. “Creo que ahora mismo el mejor sitio para Teresa está aquí, está en su casa y para que siga creciendo como futbolista y como persona, que aún le falta. Es una decisión que tiene que tomar ella. Hay diversas informaciones, la oferta de renovación está ahí y ya solo depende de ella. Nosotros no podemos esperar, tenemos que seguir funcionando y es algo que tiene que resolver ella cuanto antes de una manera o de otra y nosotros tenemos que seguir funcionando como proyecto”, explicó.

En opinión del técnico del conjunto blanquiazul, no ha habido ningún agravio comparativo con respecto al hecho de que la Liga Iberdrola se haya cancelado y las máximas categorías masculinas continúen. “La Primera División femenina depende de la RFEF y la Federación ha tomado una decisión para todas las competiciones que gestiona independientemente de si es masculina o femenina. La Federación ha determinado que no se dan las condiciones para que se puedan finalizar las competiciones y las da por cerradas. No hay más. La gente tiene que tener claro que Primera y Segunda División masculina es un ente diferente que depende de la Liga. Nosotros dependemos de la RFEF y se ha tomado la misma decisión para ligas masculinas y femeninas”, declaró.

Lo que si considera Manu Sánchez es que la Liga Ibedrola debería ser declarada profesional por parte del Gobierno. “Yo creo que sí debería el gobierno declarar la Liga Iberdrola como una liga profesional. Además, actualmente se dan todos los condicionantes para que así sea. Estamos ante una competición que reúne todos los requisitos para ser declarada profesional, las jugadoras ya tienen su propio convenio, contratos profesionales, medios de comunicación detrás, televisión, y sobre todo también ese empuje que está dando un poquito el aficionado. Creo que es el momento de establecer ya unas bases de verdad para que a partir de ahora el tratamiento que tengan las jugadoras y todo lo relacionado con la Primera División será puramente profesional y sería un beneficio para todos y para todas”, apuntó.

Con respecto a la configuración del proyecto de cara a la próxima temporada, Manu Sánchez explicó: “Hasta que explotó esta situación teníamos mucho camino hecho en cuanto a renovaciones, mantener el bloque y en cuanto a incorporaciones, esta situación creo que nos va a afectar porque hay muchas cosas en el aire. Creo que nos va a afectar a nosotros y en general a todos los equipos. Estamos ante un mercado un poco diferente y vamos a tratar de buscar un bloque parecido al de esta temporada”.