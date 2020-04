Manu Mosquera: “No se debería jugar más”

“Desde un punto de vista coherente y sensato, no se debería jugar más. Equipos como el Extremadura no podemos tener quince vestuarios, siete campos o un hotel para nosotros solos, ni que decir tiene que viajar a una ciudad que ha estado más o menos afectada, ir a hoteles que no se cómo se podrá hacer.. es casi de irresponsabilidad hacer esto”. Es la reflexión del coruñés Manu Mosquera, entrenador del Extremadura, en los micrófonos de Radio Marca. En ese sentido, el técnico defiende la anulación de la competición y empezar una nueva en el mes de septiembre. Considera que, ahora mismo, hay cosas mucho más importantes. La Liga de Fútbol Profesional ha hecho llegar a los equipos un protocolo de actuación para cuando las autoridades sanitarias permiten volver al trabajo a las plantillas. Deberá ser de forma gradual y cambiándose en vestuarios diferentes. Incluso se estudia la opción de concentrar a los equipos para aislarlos y evitar riesgos de contagios del coronavirus, que dificultaría mucho la continuidad de la competición.

Además, también habló de las iniciativas de la Real Sociedad y el Fuenlabrada. Los vascos querían iniciar los entrenamientos, aunque de forma individualizada, en Zubieta. Los madrileños, por su parte, citaron a sus jugadores para someterlos a controles de peso y grasa. Mosquera respeta a todos los clubs pero no comparte estas ideas en el momento actual: “Tenemos que ser solidarios, y no es nada contra la Real y el Fuenlabrada. ¿El fútbol sí y el ciclismo no? ¿o el trialtón? El ser lógico lo que ha querido hacer la Real Sociedad es insolidario de alguna forma. Debemos estar todos en lo mismo y no creer que lo nuestro es especial porque entonces nos equivocaremos”. El Consejo Superior de Deportes se puso en contactos con las dos entidades y finalmente no han llevado a cabo sus planes iniciales.