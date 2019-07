Manolo Jiménez: “Vasilios es un central rápido, fuerte y va bien al cruce”

Fussball Super League Griechenland Stadion Toumba 25. Spieltag, Thessaloniki, 11.03.2018 PAOK Thessaloniki - AEK Athen 0:0 (Spielabbruch) Das Top-Spiel in Griechenland zwischen PAOK Saloniki und AEK Athen ist beim Stand von 0:0 in der 89. Minute abgebrochen worden. Der Schiedsrichter hatte kurz zuvor ein Tor von PAOK wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben, worauf PAOK Besitzer und Präsident Iwan Savvidis (Mitte) mitsamt seiner Pistole am Gürtel auf das Spielfeld stürmte und Schiedsrichter und Gegner bedrohte. Im Bild: AEK Athen Trainer Manolo Jimenez (li.) im Portrait PAOK Thessaloniki - AEK Athen 0:0 PUBLICATIONxNOTxINxGRE ANE4400714Antonis Nikolopoulos