Mackay vuelve en un momento clave

Después del susto que pasó hace unos días y que le impidió jugar en el campo del Rayo Majadahonda, Ian Mackay está exhibiendo un gran momento de forma. En el último partido, ante el Sanse, sujetó al equipo en la primera mitad con una gran intervención ante Arturo, una acción que pudo suponer que los madrileños se pudieran por delante en el marcador.

Ante el Castilla en Valdebebas, después de la expulsión de Lapeña, hizo varias paradas que permitió al Dépor mantenerse vivo en el encuentro. De hecho, Kuki Zalazar tuvo una gran ocasión para empatar y, al menos, haber rescatado un punto. En la primera parte, un disparo desde lejos estuvo a punto de convertirse en el 2-0 para los de Raúl, pero el árbitro y el asistente entendieron que el balón no había rebasado completamente la línea. Tras esa jugada, el meta se rehízo y acabó siendo mejor de los blanquiazules.

Mirando las estadísticas, Mackay ha realizado14 paradas en tres compromisos (Linares, Castilla y Sanse) siendo uno de los jugadores más destacados en el inicio de la etapa de Óscar Cano en el cuadro blanquiazul.

El arquero terminaba contrato al finalizar esta temporada, pero en septiembre firmó el nuevo acuerdo por el que seguirá en Riazor hasta 2024, con opción a ampliarse una temporada más en función del número de partidos disputados

EPISODIO DE DESMAYO

Ian contó la razón por la que no pudo estar ante el Rayo en el Cerro del Espino. Afortunadamente, todo quedó en un susto pero vivió momentos complicados: “Estaba en mi casa, cenando tranquilamente y surgió un episodio de desmayos. Me encontré mal. Fuimos al hospital y decidieron que tenía que pasar la noche en observación. Hasta el día siguiente no me dieron el alta y hasta que las pruebas no estuvieran, el cardiólogo no dio permiso para reactivar la actividad. Todas las pruebas están correctas y ayer me dieron permiso para poder reincorporarme a los entrenamientos"