Mackay explica su ausencia ante el Rayo Majadahonda

Ian Mackay quiso explicar su ausencia en el partido del pasado domingo ante el Rayo Majadahonda.“El jueves estaba en mi casa cenando y sufrí un episodio de desmayos y me encontré mal. Fui al hospital y decidieron que pasase la noche en observación. Hasta que tuviese las pruebas el cardiólogo no nos permitía reactivar la práctica deportiva. Han salido bien las pruebas y me puedo reincorporar”

El futbolista saltó al césped el pasado lunes como parte de sus últimas pruebas. Ya con el visto bueno médico, el meta puede regresar al trabajo con normalidad y estar disponible para el nuevo técnico, Óscar Cano. “Fue un susto. Una cosa que nunca me había pasado. Fueron bastantes pruebas y el cardiólogo ya me dio el permiso”, indicó el protagonista