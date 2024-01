Mackay: "Es evidente que me gustaría salir del Deportivo de otra manera"

Así ha sido la despedida de Ian Mackay:

"Hoy es un día triste para mí. Conseguí cumplir el sueño que tienen muchos chavales de Coruña, defender la camiseta del Dépor que para mí es todo un orgullo poder decir eso. Agradecer a toda la gente que hizo posible eso, que pudiera defender este escudo.No quería tener nada preparado porque no me gusta leer las cosas. Prefería que salieran de mí. Voy a decir lo que pienso y lo que siento.

Voy a empezar por lo clave, que es el día D, el día de Castellón. Sabemos todos que desde ese día todo cambió por desgracia. Fue el momento más duro de mi carrera deportiva, desde aquí pedir disculpas a toda la gente que se sintió jodida con lo que pasó ese día, con mis errores, etc. Que tengan claro que todo fue una mierda, porque soy del Dépor desde niño y ojalá no hubiera pasado eso, pero no puedo hacer nada ya. Solo pedir disculpas. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero por circunstancias no se pudo y pedir disculpas a la afición y que ojalá no se quedaran con ese recuerdo mío.

Luego, voy a lo más importante, que es dar las gracias a mi mujer, a mis hijas, mi familia, mis amigos, los compañeros que comaprtieron conmigo ese momento de mierda y que me ayudaron mucho a intentar superar ese suceso. Y esa parte de la afición que en todo momento me dio su apoyo para poder seguir luchando y poder seguir peleando para poder darle la vuelta a la situación.



Este año me quedé aquí con la intención clara de que era capaz de dar la vuelta a la tortilla, no salió como me gustaría o como quisiera. Es evidente. Y al final acepté el rol de ser capitán, y ayudar desde lo que me dejaran y pudiera. Con el objetivo claro de acabar la temporada y ayudar al Dépor a consbeguir el objetivo que todos queremos, que es el ascenso.

No puede ser así. Se corta hoy ese sueño que estaba viviendo. Y, por desgracia, no puedo continuar ayudando desde dentro a que se cumpla.

Voy a ser un aficionado más. A todos los compañeros, los voy a estaer animando como un aficionado más. Saben que me tienen aquí para lo que sea. No quería que esto fuera muy largo, porque no es agradable para mí. Es evidente que me gustaría salir del club de otra manera, en el campo, que es como a todo el mundo le gustaría, a mi familia y sobre todo a mí, pero es la forma que tocó hacer.

Vuelvo a decir que disculpas si no estuve a la altura en algún momento del tiempo que estuve aquí. Pero que sepan que aquí hay un deportivista de los pies a la cabeza y que de todo lo bueno que le pase al Dépor soy el priemro que se va a alegrar".