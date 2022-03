Mackay (Deportivo): “Hice todo y más por jugar, soy muy cabezón”

El paradón de Ian Mackay ante el Racing de Ferrol tiene mucho trabajo detrás, una historia que empieza el día que se lesiona en el tobillo derecho en un entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo. El coruñés es un hombre clave en el equipo, uno de los capitanes y el único jugador que había sido titular en todas las jornadas.

Desde el momento en que se lesionó, todos se pusieron a trabajar en la recuperación. “Soy muy cabezón, cuando me lesiono vivo para la lesión. Mi cabeza estaba en el partido del Racing. Hice todo y más para poder estar. Conseguí llegar porque todos pusimos de nuestra parte. Trabajo espectacular de los servicios médicos. Agradecidos a ellos para poder llegar al partido”, indica el protagonista, que quiso tener palabras de elogio a los doctores, fisioterapeutas y recuperadores que han estado pendiente de él en estos días. De hecho, tiró de ironía para analizar su encuentro del pasado sábado en Riazor, donde no dio la sensación de haber estado parado. “ es buena señal que no se notase”.

El Dépor juega el sábado en el campo del Badajoz un partido importante, donde busca regresar a la victoria y empezar a dejar atrás el delicado momento que atraviesan. Mackay analizar al equipo: “Es cierto que no estamos todo lo fluidos que nos gustaría y nos está costando materializar los goles. Antes entraban sin querer y ahora no están entrando, pero confío en mis compañeros, son de los máximos goleadores de la categoría. Es un trabajo grupal.”. También habló de su momento personal: “Hace poco no estaba en el mejor momento y tenía que aguantar las críticas y ahora por una parada no soy el mejor del mundo. Hay que intentar estar lo más estable posible y estar en buena línea para ayudar al equipo”

El meta también habló de las polémicas arbitrales que roden al equipo, sobre todo el penalti no pitado ante el Racing de Ferrol: “A loa árbitros les cuesta pitar las cosas porque somos el Dépor. No quiero que me den nada, que nos piten lo que es. Que no nos regalen, que piten lo que es”