Mackay (Deportivo): “No creo que haya ninguna mano negra”

“No me había dado cuenta ni que era de Santander. No creo que hay esa maldad. Es extraño que con lo que pisamos áreas no nos hayan pitado ningún penalti, pero no creo que haya ninguna mano negra en la Federación ni nada”. Ian Mackay intenta que el Deportivo pase página de la polémica arbitral que se generó en Ferrol. Borja Jiménez, Bergantiños y Lapeña deslizaron críticas a la labor arbitral por el penalti pitado a favor del Racing de Ferrol. Incluso reconocieron que no les gustó la designación, ya que era un colegiado cántabro siendo el Racing de Santander un rival directo. “Se le está dando mucho bombo. No veo penalti y la falta estoy tirado en el suelo porque había dado, se pita pero si no se pita, no pasa nada”, indicó el portero sobre las acciones decisivas. El problema no se generó el pasado sábado. El vestuario no entiende que todavía no le hayan señalado ninguna pena máxima a favor, teniendo en cuenta que son un equipo que pisa más al área rival que el contrario la suya. De todos modos, en el equipo quieren centrarse en lo deportivo y en el duelo del domingo ante el filial del Valladolid. El Dépor lleva dos empates seguidos: “No hay que volverse locos. Contra el Bilbao Athletic sí que creamos ocasiones. Contra el Racing no estuvimos bien. Confío en el equipo. Llevamos ocho jornadas sin perder y no creo que estemos haciendo todo mal”, reflexiona Mackay.

DOS BAJAS SEGURAS

Borja Jiménez no podrá contar con dos de sus defensas titulares. Lapeña vio en A Malata la quinta tarjeta amarilla de la temporada y deberá cumplir un partido de sanción. El central se perderá sus primeros minutos en lo que llevamos de liga. Víctor García, por su parte, no estará a disposición del entrenador por la 'cláusula del miedo'. Cedido por el Valladolid, se incluyó en el contrato que no se pueda enfrentar al cuadro pucelano, que viene de golear 3-0 al Racing de Santander