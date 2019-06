Luque: "El Dépor no se puede ir arriba a lo loco"

“El Dépor no se puede ir arriba a lo loco. Tiene que estar bien tácticamente en todas las líneas porque hay una cosa importante del Mallorca que debe vigilar: las contras. Son rápidos, y si tienen espacio para correr les pueden meter en problemas. Riazor va a estar lleno, les van a llevar en volandas y las ocasiones las van a tener. Si están acertados como el día del Málaga, se llevarán un buen resultado”. Es el análisis del Dépor-Mallorca de Albert Luque, que jugó en dos etapas en el conjunto balear y en A Coruña entre 2002 y 2005, antes de irse traspasado al Newcastle.

El catalán ve un poco favorito al Dépor, sobre todo por el impulso que le ha dado eliminar a un Málaga al que sí veía como el rival más complicado: “En esa eliminatoria veía superior al Málaga. Iban 1-2, pero en el segundo tiempo el Dépor fue una auténtica locura y con un fútbol espectacular. Luego en La Rosaleda hace un partido muy serio. Por eso el Dépor estará con el ánimo muy alto y por eso lo doy un poco favorito”.

La ida es hoy en Riazor y la vuelta el domingo en Son Moix. El Mallorca tiene la ventaja de haber quedado mejor clasificado en la Liga, por lo que en caso de empate tras una hipotética prórroga, serían los de Vicente Moreno los que subirían a Primera División. “Una de las cosas que más me gusta es tener el partido de vuelta en campo propio y eso el Dépor no lo va a tener, pero demostró en Málaga que sabe jugar en campo contrario. Será una eliminatoria igualada pero si me tuviera que mojar, diría un poco superior el Dépor”, reflexiona Luque.