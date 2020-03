Luisito: “Prefiero perder los once partidos de Liga y que no haya muertes y enfermos”

El entrenador del Fabril, Luisito, ha hablado también de los aspectos humanos de la crisis del coronavirus, al margen de lo puramente deportivo, y ha confesado estar muy preocupado. “Tal como está ahora mismo, si te digo que no estoy preocupado, te miento. Tengo gente mayor conmigo y lo estoy pasando mal. Hay cosas que a mí se me escapan, pero lo que sí pido es que lo que marque sanidad hay que hacer caso. Veo casos de gente por la calle y creo que es gente inconsciente. Le pediría a la gente joven que piense en sus padres, en sus abuelos y que se den cuenta de que hoy por ti y mañana por mí. Hay que hacer un esfuerzo por la gente que es más vulnerable. Espero que esto, que creo que va para largo, hay que concienciarse de que lo vamos a pasar mal, pero el día de mañana se lo contaremos a nuestros nietos”, comentó el responsable del banquillo del filial deportivista.

Luisito está pasando este periodo de confinamiento entre Santiago de Compostela y Teo. “Yo alterno entre Santiago y Teo, entre mi casa con mi mujer y mis hijos y ahora al acabar de atenderos, me marcharé al domicilio de mi madre y estaré allí todo el día. Es lo que más me preocupa porque cumple noventa y un años el mes que viene. Lo que más temo es infectarme yo y pasárselo a ella. Es lo que más me agobia. Ver las muertes que hay me agobia mucho. Ahora mismo prefería perder los once partidos de Liga y que no hubiese muertos y enfermos”, señaló.

Con respecto a la plantilla fabrilista, el entrenador gallego explicó que el Deportivo le ha dado la orden de avisar a los futbolistas para que pudieran desplazarse a sus respectivos hogares.