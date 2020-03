Luisito: “Creo que no se va a acabar la competición en Tercera”

Luisito, técnico del Fabril, es pesimista con respecto a lo que pueda suceder con la competición en Tercera División. “Yo sinceramente tengo mis dudas. Creo que no se va a acabar la competición. Si se acaba la Primera y la Segunda más que nada es por los intereses económicos que hay pero de Sedunga B para abajo tengo mis dudas. Ahora mismo me inclinaría a que no se va a jugar y ojalá esté equivocado”, señaló.

El entrenador gallego llegó al Deportivo de la mano de Carmelo del Pozo y la directiva anterior. Asegura que, de momento, desconoce cuál será su futuro. “Yo hablé y hablo bastante con Richard Barral , con Fernando Vázquez y Albert Gil. Son las tres personas con las que más hablo. Solo me centro o estaba centrado en acabar la temporada. Las otras cosas ya no dependen de mí. Lo que tengo claro es lo que llevo trabajado ahí, que estoy supercontento del caso de Mujaid, que es un futbolista que estaba prácticamente desahuciado. Y que debutaran Valín, Gandoy, David Sánchez, Kanouté en la Copa. Es lo que me da satisfacción y para mí prioriza más eso que cualquier resultado. Si a mí el Consejo de Administración me hubiese dicho que la prioridad absoluta es jugar el play off o ascender, igual las circunstancias serían otras, pero creo que un filial lo que más importa es que haya futbolistas que le puedan echar una mano al primer equipo. Después, lo de renovar o no, ya no depende de mí y son cosas en las que de momento no pienso. En lo que pienso es que a ver si somos capaces de que se reanude la Liga, que creo que no debe ser así”.

El Fabril es actualmente séptimo en la tabla de clasificación, a siete puntos de la zona de play off. “Imposible no veo el play off. A mí nadie desde el club me dijo que el objetivo era jugar el play off y ascender. Es un equipo muy joven, nosotros vamos a pelear los últimos 33 puntos como el comer si se reanuda la Liga, pero yo desde el primer minuto prioricé que algún futbolistas llegasen al primer equipo antes de los resultados. Si el club quisiese hacer otra cosa, a este equipo habría que dotarlo de futbolistas de más empaque y de más edad”, comentó.

Luisito habló también de la situación de Mujaid en el primer equipo. “El tema de Mujaid me hace estar muy contento. Él y yo sabemos lo que pasamos. Las conversaciones son totalmente privadas,. Si algún día quiere contar alguna, pero si hay alguien feliz de que esté triunfando en el primer equipo, soy yo, porque sé lo que pasó. Cuando yo llegué hace un año y poco ni contaba para el juvenil ni para el filial. A base de hablar mucho con él, de mucho trabajo, él entendió las cosas y si quiere ser futbolista, tenía que cambiar muchas cosas, lo hizo y ahora me alegro mucho. Espero que no sea flor de un día y que le dé muchas satisfacciones a la gente del Dépor. Creo que lo tiene absolutamente todo para triunfar. Ahora ya depende de él”, declaró.