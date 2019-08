Luis Ruiz: "Mejor que pase ahora que en la jornada 37"

Luis Ruiz fue titular por primera vez en Huesca. El lateral, que llegó este verano procedente del Lugo, no hizo un buen partido, algo que el propio futbolista reconoce: “No fue nuestro mejor partido ni a nivel colectivo ni a nivel personal. Estamos en la jornada dos, no debemos dramatizar y seguro que esto nos va a servir para mejorar. Estoy tranquilo porque se lo que puedo dar. En el fútbol no le das a un botón y maravilla. Me servirá de aprendizaje para mejorar”.

El Dépor no dio una buena imagen y fue ampliamente superado por el rival, que se llevó los tres puntos con todo merecimiento. Después de la sufrida victoria en el estreno contra el Oviedo, la dura derrota de El Alcoraz fue el primera gran palo de la temporada. Dentro de lo negativo, Luis Ruiz intenta sacar alguna lectura de cara el futuro: “Es un accidente, un toque te atención. Mirando el lado positivo, mejor ahora que en la jornada 37”.

Uno de los problemas que tuvo el conjunto de Anquela fue la salida del balón. El Huesca presionó mucho y robó balones en zonas cercanas a la portería de Dani Giménez. El Rayo Vallecano, rival del domingo en Vallecas, tiene un estilo similar a los aragoneses. A Paco Jémez le gusta el fútbol combinativo e intentar presionar arriba. Luis da algunas recetas para no sufrir tanto: “Tuvimos problemas en la salida. Porque demos dos o tres pelotazos y, a partir de ahí, nos juntemos, no pasa nada. Era una presión bastante asfixiante. Esas situaciones las podemos mejorar”.

La posición de lateral izquierdo es una de las que más se está hablando en este final del mercado. A pesar de que Anquela cuenta con dos jugadores para ese puesto, el club no descarta la llegada de Salva Ruiz, que pertenece al Valencia y que la pasada campaña militó en el Mallorca. Luis Ruiz no quiere entrar en debates y se mantiene al margen de las negociaciones que pueda estar llevando a cabo el director deportivo Carmelo del Pozo: “Yo me dedico a entrenar y a llegar lo mejor posible para el domingo. Si tiene que llegar un lateral, bienvenido”