El fútbol sigue puliendo protocolos y normativas para intentar jugar las jornadas que quedan en Primera y Segunda División. Todos los actores, Liga, Federación y AFE, acercan posturas para buscar un acuerdo y que haya partidos durante el mes de junio. Mayo sería el momento de regresar a los entrenamientos y, semanas después, los encuentros oficiales. Sin embargo, sigue habiendo preguntas sin respuestas claras. ¿Qué pasará si un jugador da positivo en COVID 19 en plena temporada? Responde Luis Ruiz: “Si un jugador se contagia, habría que anular la competición y que la liga quede suspendida y que no haya descensos ni ascensos, que sea nula”.

El lateral izquierdo sí se muestra partidario de buscar opciones para jugar. Incluso hasta ve bien la opción de una concentración larga para aislar al máximo a los futbolistas: “Se tienen que tomar medidas extraordinarias y es una de ellas. Yo no lo veo mal. Tanto tiempo sin estar en casa se puede hacer duro pero estamos ante una situación extraordinaria y si queremos jugar debemos tomar medidas extraodinarias”.

El defensa, que ha vivido de cerca el coronavirus por el fallecimiento de un amigo, tiene clara su postura respecto a su profesión: “Es un poco pronto para decir si el fútbol va a volver ya. Debemos esperar una semanas para ver cómo evoluciona. Lo último que hay que pensar es en el fútbol. No hay que tener prisa por volver. Quiero que se vuelva, pero cuando existan garantías y se asuma el menor riesgo posible”.

El posible regreso haría que los equipos tuviesen que jugar cada tres días. En ese sentido, Luis cree que están preparados: “El Dépor tiene una plantilla amplia y no habría problema”. El técnico Fernando Vázquez también habló en los últimos días sobre el regreso de la competición y se mostró optimista.

Luis Ruiz termina contrato al final de temporada y ya no podrá cumplir la cláusula de renovación por partidos jugados. Aunque es feliz en A Coruña, no piensa ahora mismo en el futuro: “Me gustaría seguir, es un histórico y un club grande y estoy muy a gusto, pero no depende de mi y no es el momento de pensar qué pasará el año que viene. Cuando pase todo ya se valorará”.