Luis Quintero, nuevo fichaje del Deportivo

El Deportivo de La Coruña ha hecho oficial la incorporación, en calidad de cedido, del extremo hispano-colombiano Luis Quintero, procedente del Villarreal. El club herculino se reserva una opción de compra sobre el jugador en la operación. El futbolista, de diecinueve años, jugó también a préstamo en las filas del Amorebieta de Segunda División en la primera parte de la actual temporada, donde disputó únicamente cuatro partidos como titular, entre Liga y Copa, aunque tuvo minutos en un total de veinte.

En la mañana de este miércoles Quintero ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros y a las órdenes de Imanol Idiakez en la ciudad deportiva de Abegondo.

Originario de Colombia, el centrocampista fue internacional con su país en categoría Sub 16 y Sub 20, y tiene familia en A Coruña desde hace años. Es seguidor del Deportivo desde su infancia. Es por ello que ya durante el día de ayer, pocas horas antes de que se hiciese oficial su fichaje, el extremo ya escribía en su perfil de X estas palabras: “Los sueños se cumplen”.

Los sueños se cumplen. — Luis Quintero (@Luisquinteero_) January 30, 2024





Operaciones de mercado del Dépor

El fichaje de Luis Quintero se suma a la llegada confirmada ayer del delantero Raúl Alcaina, junto con la incorporación del portero Sub 23 Eric Puerto. Además de estas llegadas, en asuntos de mercado blanquiazul hay que destacar también las salidas de Ian Mackay, en la portería, y de Pablo Muñoz, como cedido rumbo al Atlético Baleares.

Por otra parte, además de la posibilidad de subir a Iano Simao al primer equipo en el lateral zurdo, está el asunto de la medular. José Ángel no tiene un sustituto claro. En los dos partidos que se ha perdido el mediocentro andaluz, ante el Tarazona y la Cultural, Idiakez ha optado por alinear a Jaime,un central. El propio Jaime ha reconocido que el puesto de pivote no es su posición natural. José Ángel no tiene un recambio natural en la primera plantilla. Idiakez ha dejado claro que es el central es el jugador que más de adapta: "Rubén no creo que sea el mismo futbolista que José Ángel, es de otro perfil. Cuando he optado por Jaime es porque considero que es lo más parecido para que nos cambiase menos el entorno de esa posición. Fernando está atento a todo el mercado y, en función de eso, iremos decidiendo siempre que entendamos que algo que pueda venir nos haga mejores".