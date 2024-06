Luis Quintero y su adiós al Deportivo: “Siempre soñé con vestir esta camiseta”

Luis Quintero se despidió de la afición del Deportivo de La Coruña a través de las redes sociales y el club también publicó un mensaje de agradecimiento al futbolista hispanocolombiano por haber formado parte de la plantilla en esta temporada.

El extremo se incorporó a la dinámica deportivista como cedido por el Villarreal en el mercado de invierno. En la fase regular, únicamente ha disputado un total de treinta y tres minutos, repartidos en cuatro partidos. En la eliminatoria de campeones contra el Castellón, entró sobre la bocina del enfrentamiento disputado en Riazor (2-1).

Quintero dice adiós con las siguientes palabras:

"Es el momento perfecto para despedirme de todos vosotros. Siempre soñé con vestir alguna vez esta camiseta por mi vinculación con la ciudad, pero jamás imaginé que iba a ser tan bonito. Agradezco de corazón cada una de las muestras de cariño que me habéis dado y a mis compañeros y club por hacer un gran equipo en el que siempre me he sentido como en casa, y en el que he intentado aportar mi trabajo cada día. Con todo mi cariño, muchísimas gracias y Forza Dépor. Siempre un deportivista más".





Su despedida desde el balcón del Ayuntamiento

Luis Quintero también tuvo ocasión de dirigirse a la afición del Deportivo desde el balcón del Concello, durante la celebración del ascenso a Segunda División. "Yo solamente quería dar las gracias a toda la afición y a toda la ciudad, desde el primer minuto y prácticamente desde que nací estoy viniendo a esta ciudad. Me he sentido como uno más. He sentido esta camiseta cada minuto que he salido al campo y la verdad es que estoy eternamente agradecido. Esto no se me va a olvidar en la vida y estáis en las mejores manos para ascender al Dépor, que es lo que se merece esta ciudad. Aúpa, Dépor".