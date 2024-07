Luis Chacón, tras su fichaje por el Deportivo: "Cuando hay tantas ganas, la cosa va rápida"

Luis Chacón es el primer fichaje del Deportivo de La Coruña para la temporada 2024/2025. Tiene 24 años y ha firmado por las próximas cuatro campañas, hasta 2028. El club blanquiazul ya quiso hacerse con sus servicios en el pasado mercado invernal, pero en aquel momento no fructificó la operación. Ahora que el mediapunta de Pontedeume había terminado ya su vinculación con el Arenteiro y estaba libre, la operación pudo hacerse de forma fugaz. “Yo creo que cuando hay esas ganas, la cosa va rápida y no sé cuánto fue, pero todo muy rápido. En el momento en el que hubo la llamada, ya saltó esa ilusión y yo dije: 'Mira, yo no voy a poner problemas. Yo quiero estar ahí'. Entonces, nada, cuestión de días y todo muy fácil”, declaró el centrocampista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Competencia en la línea de tres cuartos

“Creo que eso es bueno para todos, tanto para el entrenador para tener que decidir, como para los propios jugadores. Si al que le tengo que quitar yo el sitio, es muy bueno me va a hacer exigirme mucho más y lo mismo para ellos. Si ven que yo estoy apretando mucho, ellos también van a tener que apretar y al final eso acaba en algo bueno para el equipo, que es que todos estemos al mismo nivel y ahí ya va a ser el entrenador el que tenga que decidir”.

Su posición de mediapunta

"Puede ser esa posición de mediapunta, pero en el fútbol de hoy en día, cuantas más posiciones puedas tener en el campo, mejor. Y yo la verdad es que de pequeño, fui alternando en todas esas demarcaciones, alternando incluso delantero, menos veces, pero sí en esa línea de mediapuntas, me encuentro cómodo en cualquiera".

Vinculación con el Deportivo

"Soy de Pontedeume, que es un pueblo bastante deportivista y mi famillia, mis tíos como los llamó yo, los amigos de mis padres, mis primos, la verdad es que todos esran del Dépor. Yo desde pequeño, vine aquí a los ascensos a Primera, también a algun descenso, tocó venir. De esa manera estoy ligado al Deportivo y es un orgullo estar aquí".

La operación frustrada en invierno



"Después del tema de invierno, que tenía ganas de venir, pero sí que es verdad que al final no pudo ser y siempre te queda esa espinita de que te hubiera gustado estar ahí. Yo estaba esperando esas buenas opciones, que quería que llegaran y en el momento en el que llegó esta, ya lo tuvo claro y dije: yo quiero ir para allí".