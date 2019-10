Luis César: “Vengo aquí a por todo”

Luis César Sampedro ha dejado clara su ambición en su puesta de largo como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña. “Vengo aquí a por todo. A por todo es alcanzar la máxima posición posible y creo que hay tiempo de sobra para hacerlo. Así lo digo porque así lo pienso y no es demagogia”, señaló en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo, acompañado por el presidente Paco Zas.

El Deportivo es antepenúltimo en la tabla de clasificación y encadena nueve partidos sin ganar. El entrenador gallego reconoce que “hay déficit de puntos”, pero considera que hay mucho margen para trabajar. “Yo creo que hay tiempo para todo. No es un tópico, no es que tenga que decir esto. Es que lo pienso y lo siento. Ni el Cádiz, que tiene 25 puntos, puede firmar y asegurar que ya está en Primera División. Ni nadie puede firmar ni asegurar que nosotros, estando en esta situación, abajo en la clasificación, ya no podemos alcanzar nada que puedan conseguir los equipos que nos preceden”, apuntó.

Con respecto a su estilo de juego, Luis César ha dicho: “He hecho muchas cosas. He sido un entrenador de fútbol directo extremo en etapas de mi vida. Voy cambiando, no me gusta estar encasillado en ningún tipo de fútbol, al final veo los futbolistas que tengo, creo que no hay ni blanco ni negro, hay grises y veremos qué manera usamos para ganar a cada rival cada fin de semana”.

El entrenador de Vilagarcía de Arousa confesó que cumple un sueño al llegar al banquillo del Deportivo. “He visto aquí partidos memorables a finales de los noventa y en todos estos años, cuando he vivido fuera, siempre he seguido al Deportivo, cuando he vivido cerca, he ido muchas veces a Riazor y hoy se cumple un sueño. Siempre soñé algún día con estar en un banquillo del Deportivo”.