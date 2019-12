Luis César: “Si tengo que irme, me gustaría que viniese Fernando Vázquez”

Luis César Sampedro compareció en la previa del partido de mañana contra el Tenerife en Riazor y habló sobre la posibilidad de que ese sea su último encuentro al frente del Deportivo de La Coruña. “Escucho y leo todo. No sé si será mí último partido. Si lo fuese, lo diría. Es algo que está ahí y no sé si es cierto todo lo que se dice. Cuando yo fiché, no salió en ningún lado. Yo me ocupo de ganar que es mi obligación. Yo trato de ser digno”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Fernando Vázquez es el entrenador elegido por el futuro presidente del Deportivo Fernando Vidal. Sobre la posibilidad de que llegue el técnico de Castrofeito, Luis César comentó: “Si yo tengo que irme, me alegraría que viniese Fernando Vázquez, que es muy amigo mío. No puedo confirmar ni desmentir si he hablado con él o no”.

Son días difíciles para el actual entrenador blanquiazul. “Me gustaría que fuese de otra manera, pero no pasa nada. No tengo que bajar un ápice mi profesionalidad. No bajo la guardia y hasta el último día lo doy todo”.

Luis César prefiere volcarse en lograr una victoria contra el Tenerife en el encuentro de mañana en Riazor. “Queremos una victoria que haga que el equipo se vaya a la Navidad con una luz dentro del túnel en el que estamos”, apuntó.

Tras la disputa del encuentro de Copa del Rey entre el Bergantiños y el Sevilla (0-1), el césped del estadio de Riazor quedó afectado, también por la cantidad de lluvia. “El campo quedó mal, como era previsible, pero no le damos más importancia. Estando bien no ganamos, así que no vamos a usar esa coartada”, finalizó Luis César.