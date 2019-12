Luis César: "Hablo con Carmelo del mercado y he llamado a un jugador"

No hay parálisis institucional. Al menos, esto es lo que dice Luis César. Paco Zas y su Consejo de Administración presentaron la dimisión y el 14 de enero está prevista una Junta Extraordinaria de Accionistas para elegir a la nueva directiva. El mercado de fichajes abre el día 1 y, según el entrenador del Dépor, se trabaja en reforzar la plantilla y se firmarán jugadores en cuanto puedan, sin esperar al cambio de presidente: “Sí. He tenido alguna reunión con Carmelo para hablar del mercado y comentar qué jugadores podrían venir. Es más, yo he llamado a un jugador para ver su disponibilidad. No estamos parados. Estamos mirando todo para mejorar”, indicó Luis César justo antes de iniciar el viaje para jugar mañana ante el Illueca, de la Tercera División aragonesa, en la Copa del Rey. Es más, el preparador gallego quiso aclarar cuál está siendo el papel de Paco Zas en esta etapa. “En alguna reunión Paco nos ha dicho que estemos pendientes de todo y que si hay la posibilidad de mejorar puestos pues sí. Paco se va a ir pero está muy comprometido e implicado. Habla con nosotros. Ayer mismo estuvo con nosotros. No es que se vaya a ir y a dejar un vacío. Lo está pasando mal”. De todos modos, no aclaró si ese visto bueno del todavía máximo dirigente fue antes o después de anunciar su renuncia.

En el vestuario también esperan caras nuevas para intentar revertir la crítica situación deportiva, con el equipo a nueve puntos de la salvación y con 19 jornadas sin conocer la victoria (récord histórico de la entidad). “Entiendo que habrá cambios en todos los niveles del club y entra gente fresca mentalmente que pueda ayudar a hacer una segunda vuelta de ascenso para salvar esto milagrosamente. Ahora está todo muy negro y tenemos que intentar competir de otra manera para tener opciones en los partidos”, reflexionó el capitán Álex Bergantiños.