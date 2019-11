Luis César: "Hablé de cambios, no utilicé la palabra revolución"

Portería a cero. Ese es el principal objetivo del Deportivo para intentar salir de la crítica situación en la que se encuentra. Colista, a cinco puntos de la permanencia y con tan sólo una victoria en su casillero, Luis César cree que la solidez defensiva es la base de la salvación. Mañana, desde las 18 horas, recibe al Alcorcón en el estadio de Riazor: “Hay que analizar el porqué este equipo defiende mal. Cuando un equipo encaja goles es por culpa de todos y nuestra metástasis son esos 29 goles en contra. Un equipo no puede llegar a la jornada 32 con 58 en contra porque está descendido”. El técnico lleva seis jornadas y todavía no conoce el triunfo, con un pobre bagaje de dos puntos de 18 posible. Por ello, tras la derrota en Extremadura habló de cambiar el libreto porque el que estaba usando no le estaba dando resultados. Ante el Alcorcón variará el once, pero deja claro que no habrá giro de 180º: “Hablé de cambios. Lo que dije el otro día lo tenía muy meditado. Pero yo nunca utilicé la palabra revolución. Creo que hay que ser siempre tenaz, nunca intentar las cosas menos de tres veces y después de eso no hay que ser terco. El Dépor no gana y hay que buscar una solución”. La primea decisión ha sido dejar a Borja Valle y Borja Galán fuera de la lista de convocados. El dibujo podría variar en el centro del campo, colocando un trivote y jugando con un 4-3-3. “Es que no es el sistema. El sistema puede cambiar pero lo que va a cambiar son las funciones de los jugadores. Los delanteros son los primeros defensas del equipo”, argumentó Luis César.

El Dépor recupera a Lampropoulos, Gaku y Montero. Mujaid se perfila como el lateral derecho titular. El fabrilista se está asentado en el primer equipo en esa demarcación.